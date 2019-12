VIRGINIA, TORNA A CASAMONICA - LA RAGGI E MORRA SI SCHIERANO CONTRO MARIO GIORDANO, CHE HA OSPITATO UN MEMBRO DEL CLAN NOMADE ROMANO: ''NON SI PUÒ DARE VOCE A CHI HA SACCHEGGIATO UNA CITTÀ'' - MA IL PRESENTATORE DI ''FUORI DAL CORO'' NON CI STA: ''MI SONO ROTTO LE PALLE, PRIMA DI GIUDICARE IL PROGRAMMA AVREBBERO DOVUTO VEDERLO. E POI CHI È OLTRE A ME CHE HA IN TRASMISSIONE GLI OPERAI, CHI DENUNCIA LE PARCELLE DEI LIQUIDATORI ILVA, CHI…''