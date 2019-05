17 mag 2019 16:40

CAFONALINO – SUPER PARTY DI INAUGURAZIONE PER “GRANROMA”, IL MEGA CENTRO COMMERCIALE SULLA PRENESTINA COSTRUITO DAL GRUPPO FRESIA DI ELIA FEDERICI – 40MILA METRI QUADRATI, 97 NEGOZI E 500 NUOVI POSTI DI LAVORO, CON TERRAZZA SULLE ROVINE DELL’ACQUEDOTTO ALESSANDRINO – FAN IN DELIRIO PER L’ATTORE FRANCESCO MONTANARI E IL RAPPER BIONDO – VIDEO