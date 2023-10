CAFONALINO – AL TEATRO MANZONI DI ROMA, IL DIRETTORE DELL’ANSA, LUIGI CONTU, PRESENTA IL SUO SAGGIO, “I LIBRI SI SENTONO SOLI”. SUL PALCO ANCHE MARIO CALABRESI, ALESSANDRA LONGO, GAIA TORTORA E RICCARDO ROSSI – IN PLATEA SPUNTA L'EX FIDANZATA DI LUIGI DI MAIO, VIRGINIA SABA, TUTTA SOLA. E POI ANNA FENDI, MASSIMO FRANCO… – VIDEO + FOTO DI LUCIANO DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell’articolo di www.leggo.it

riccardo rossi luigi contu foto di bacco

Per Scrittori in scena, al Teatro Manzoni di Roma, Luigi Contu, direttore dell'Ansa, ha presentato il suo libro «I libri si sentono soli», edito da La Nave di Teseo. […] Sul palco con l’autore Mario Calabresi, Alessandra Longo e Gaia Tortora. Le letture di Riccardo Rossi con adattamento teatrale di Ivan Zerbinati e Laura Bussani.

«I libri vivono una vita propria che si incrocia con la nostra. Se li lasci abbandonati sugli scaffali per troppo tempo si intristiscono. Non basta comprarli e leggerli. Vanno vissuti, curati, consumati, soprattutto quelli che ti sono piaciuti di più o che ti hanno colpito, emozionato, magari turbato. Devi continuare a viverli anche dopo che hai finito di leggerli. I libri si sentono soli Luigi, come noi».

luigi contu mario calabresi alessandra longo gaia tortora riccardo rossi foto di bacco

Le parole di un padre al figlio passano il testimone di una biblioteca di famiglia e di tutte le storie che quei libri, raccolti per tre generazioni, hanno l’impazienza di raccontare. Luigi Contu insegue queste storie con l’intuito del cronista e la grazia dello scrittore, in un’indagine che parte da un appunto perduto per dare vita a un appassionante viaggio che attraverso i libri ci conduce nella storia di una famiglia, intrecciata con le vicende storiche italiane, dai primi del 900 ad oggi.

virginia saba foto di bacco luigi contu riccardo rossi foto di bacco luigi contu mario calabresi foto di bacco luigi contu foto di bacco (1) gaia tortora alessandra longo foto di bacco alessandro vaccari foto di bacco libro presentato ivan zerbinati foto di bacco alessio panizzi alberto gentili foto di bacco emanuele merlino foto di bacco laura bussani foto di bacco riccardo rossi foto di bacco (3) luigi contu foto di bacco (2) riccardo rossi foto di bacco (2) mario calabresi foto di bacco (1) mario calabresi foto di bacco (2) massimo franco foto di bacco riccardo rossi foto di bacco (1) valeria zanatta foto di bacco shay frisch anna fendi foto di bacco