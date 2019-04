CHE SUCCEDE ORA AD ASSANGE? – SE L’HACKER VIENE ESTRADATO NEGLI STATI UNITI POTREBBE VENIR FUORI LA VERITÀ SULLE MAIL DI HILLARY CLINTON – E ANCHE SE IL PROCURATORE MUELLER HA CHIUSO L’INCHIESTA CON UN NULLA DI FATTO, I GIORNALONI AMERICANI LO SPERANO PER RIAPRIRE IL DEFUNTO RUSSIAGATE – MISTERO: IL GATTO JAMES NON C’ERA AL MOMENTO DELL’ARRESTO. DOV’È? VISTO COME LO TRATTAVA JULIAN, SI TEME PER LA SUA SORTE…