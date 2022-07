CAFONALINO NUZIALE - MEJO DEI FERRAGNEZ, GLI “SHERMANO” METTONO IN SCENA A ROMA UN MATRIMONIO ESAGERATO ED EXTRALUSSO – LEI, MARIA VITTORIA CUSUMANO, ALTA, BELLA, BIONDA, FA L'IMPRENDITRICE E LA TESTIMONIAL. LUI, CHRISTOPHER W. SHERMAN, MUSCOLI E MASCELLONE MADE IN USA, È UN INGEGNERE AEROSPAZIALE – 250 INVITATI ARRIVATI DA BRASILE, SINGAPORE, SPAGNA, FRANCIA E GERMANIA CHE HANNO BEVUTO, MAGNATO E BALLATO A VILLA MEDICI FINO A NOTTE FONDA

Foto di Luciano Bacco per Dagospia

Gabriella Sassone per Dagospia

mons brian edwin ferme celebra il matrimonio di maria vittoria e christopher

Per chi non li conoscesse, vi presento i “Shermano”, come li chiamano gli intimi con la crasi dei cognomi che va tanto di moda (dai Brangelina ai Ferragnez).

Lei è Maria Vittoria Cusumano. Ha 30 anni. Alta, bella, bionda, di ottima famiglia. E’ nata a Bonn, in Germania, si è laureata in Giurisprudenza a Roma a “La Sapienza” per poi specializzarsi in Genetica Forense all’Università di Tor Vergata. Parla 3 lingue correntemente.

Due ani fa è volata a New York, in piena pandemia. Tramite amici ha conosciuto subito l’aitante e bel giovanotto che sarebbe diventato il suo grande amore.

Lui è l’americano Christopher W. Sherman, 38 anni, ingegnere aerospaziale e Strategic Director di una nota industria aerospaziale che collabora col governo Usa.

mons brian edwin ferme foto di bacco

Lei è testimonial con Maria Grazia Cucinotta di “Susan G. Komen Italia”, fashion influencer con 274mila follower, imprenditrice digitale che ha fondato il marchio MVC, agenzia con relativo MVC Magazine.

Tra loro è stato un colpo di fulmine: lui dopo un corteggiamento serrato l’ha conquistata, ha chiesto in gran segreto la sua mano al padre, si è dichiarato sul rooftop del loro appartamento newyorkese con una romantica proposta di matrimonio in ginocchio, mettendole al dito un anello con diamante esagerato della prestigiosa Maison Graff.

Innamorati pazzi e felici, si sono giurati amore eterno sposandosi soli soletti un anno fa a piedi nudi sulla spiaggia del Faro di Nantucket, nella penisola di Cape Cod, Massachusett. Un classico “Elopement Wedding” il loro, una fuga d’amore.

mia il cane degli sposi porta le fedi foto di bacco

Ma il loro sogno era il matrimonio in chiesa e un ricevimento in grande stile a cinque stelle extralusso, senza badare a spese. E così lo scorso week end hanno scelto Roma e le sue location più magiche per 3 giorni di festeggiamenti, mejo dei Ferragnez a Noto, con 250 amici e parenti arrivati da ogni dove.

Cento persone dagli States, altri dal Brasile, Singapore, Spagna, Francia e Germania. Nozze international dunque, con organizzazione perfetta affidata alla wedding planner Antonella Marchese e alla designer planner Eva Presutti, con la collaborazione delle agenzie Elen Artist e Class One Agency che ha messo a disposizione degli ospiti security man e navette Van dai vetri oscurati che hanno fatto su e giù per la Città Eterna. Come su un set blindato hollywoodiano.

I festeggiamenti nuziali sono iniziati venerdì 15 luglio con un dinner ispirato all’Antica Roma a lume di candela e tavoli imperiali alla Casa dei Cavalieri di Rodi. Vista mozzafiato su Fori Imperiali e Vittoriano e menu tipico romano. Goduria assoluta per gli americani. Il giorno dopo, sotto un sole cocente, cerimonia religiosa nella Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, alle pendici del Campidoglio, dove si arriva solo a piedi.

andrea cusumano con la figlia maria vittoria anna greta foto di bacco (1)

A celebrare la funzione in due lingue, italiano e inglese, il Monsignor australiano Brian Ferme.

L’ingresso dello sposo, in tuxedo Tom Ford, è stato preceduto dalla suggestiva sfilata in tunica bianca e candele in mano dei bambini del Piccolo Coro Kal Rinà di Roma, diretto da Gabriella Costanza e affiliato alla galassia dell’Antoniano di Bologna: i piccoli cantanti hanno allietato la cerimonia con le loro voci bianche.

La sposa, bellissima in candido abito di pizzo trasparente by Zuhair Murad, con sovrapposta gonna di tulle con strascico, che sembrava disegnato sul suo corpo da modella, è arrivata al braccio del padre Andrea. Emozionate la mamma Cristiana Pacifici e le sorelle Caterina e Federica, così come il padre dello sposo Wigh.

Il golden retriver della coppia, Mia, ha portato le fedi intenerendo tutti: si era allenata a lungo a Central Park prima del grande giorno!

andrea cusumano con la figlia maria vittoria anna greta foto di bacco (2)

Ma il bello si è visto dopo, al lussuosissimo ricevimento a Villa Medici durato fino a notte fonda tra balli scatenati e brindisi, con gli sposi a ballare sui cubi sulle note del sax della famosa Jarden Klayman da Tel Aviv. Si era iniziato a ballare anche prima del dinner placè, al cocktail sulla terrazza dell’Accademia di Francia con la musica live della band “Soul Cirque” da Los Angeles, tra mozzarelle di bufale assemblate in diretta e fette di prosciutto affettate a vista.

Salvatacchi anti ghiaia per tutte le donne, caricabatteria portatili Power Bank e un simpatico E-cover Kit per tutti che conteneva un paio di ballerine, una pashmina rosa, Polase per un carico di energia, Moment per eventuali mal di testa del giorno dopo e mascherine per alleviare le borse sotto gli occhi post festa.

Shottini di vodka per scoprire il numero del tavolo dove accomodarsi (Take a shot, take a seat). Candele sui tavoli sparsi nella terrazza panoramica e menu personalizzato coi nomi di ogni ospite a forma di ventaglio. Si degusta risotto cacio&pepe, gamberi e lime; paccheri di Gragnano con melanzane croccanti, ricotta salata, olive taggiasche e pomodorini; piccatine al limone con patate sfoglia e cicorietta by Cherubini catering.

Si mangia cullati dal violoncello di Taowei Huang. Vini a gogò e cocktail battezzati con le iniziali degli sposi.

christopher e maria vittoria firmano il registro delle loro nozze foto di bacco

Tra gli ospiti più riconoscibili, il Presidente di “Susan G. Komen Italia” Riccardo Masetti, l’attore di “House of Gucci Alessandro Hegger, la cantante Micaela Foti, la modella Madalina Doroftei, Anna e Paolo Addari, l’avvocato Andrea Carnacini, Guendalina Dorata , Giulia Lapertosa, Ezia Modafferi Baronio, Janet De Nardis con la figlioletta vestita come lei, l’attore Graziano Scarabicchi con Simona Cangelosi e Paola Trotta, Luca La Mesa, Francesca Pietrogrande, Andrea Dianetti, l’architetto Pietro Apolloni-Ghettj, Sonia Rondini, l’artista Giorgio Pasqualetti, Samantha De Reviziis.

Il taglio della torta nuziale a 6 piani è stato illuminato da scintillanti sparkles elettrici, sostituti dei fuochi d’artifIcio. Il bouquet della sposa è finito tra le mani dell’immobiliarista Giulia Rivolta. Alle 2 di notte, per continuare a ballare scatenati, servite patatine fritte calde e Coca-Cola.

foto ricordo con gli sposi foto di bacco

Una serata indimenticabile, da sogno. Ma non è finita qui. Il giorno dopo per gli ospiti stranieri pranzo country con specialità tipiche a Castiglion del Bosco, in un casale che fu di Ferragamo immerso nei vigneti toscani.

Maria Vittoria e Christopher alle due liste di nozze hanno affiancato libere donazioni per Komen Italia (serviranno per mettere in campo un’ambulanza-ambulatorio che girerà i paesini per visite di prevenzione al seno).

Gli “Shermano” si sono infine regalati due giorni di mare in barca a Ponza, rimandando di qualche mese la luna di miele in Africa e Maldive. Auguri e figli maschi!

yarden klayman saxophone foto di bacco (2) tommaso addario la moglie anna e cristiana cusumano pacifici foto di bacco maurizio vozzolo prepara le mozzarelle per gli ospiti foto di bacco (1) federica cusumano la sorella maria vittoria e il marito christopher foto di bacco carlo carnacini e la figlia andrea foto di bacco cary sherman alex shalvoy foto di bacco alessandro egger foto di bacco alessandro egger madalina doroftei foto di bacco andrea cusumano con la moglie cristiana foto di bacco caterina cusumano foto di bacco caterina sforza andrea carnacini maria sole mazzetti carlo carnacini foto di bacco cristiana cusumano pacifici e il marito andrea cusumano foto di bacco graziano scarabicchi foto di bacco giovanni ramacciato foto di bacco gli invitati a villa medici (1) gli invitati a villa medici (2) gli invitati salutano gli sosi dopo la cerimonia foto di bacco gli sposi maria vittoria e christopher (1) gli sposi maria vittoria e christopher (2) gli sposi maria vittoria e christopher (3) gli sposi maria vittoria e christopher con la torta nuziale foto di bacco (1) gli sposi maria vittoria e christopher con la torta nuziale foto di bacco (2) gli sposi maria vittoria e christopher con la torta nuziale foto di bacco lo sposo christopher wiggin sherman foto di bacco (3) howard sherman foto di bacco i giardini di villa medici il menu il padre dello sposo howard sherman foto di bacco janet de nardis foto di bacco le navette per gli invitati le tre sorelle caterina maria vittoria e federica cusumano ballano insieme a yarden klayman foto di bacco lo sposo christopher wiggin sherman foto di bacco (1) lo sposo christopher wiggin sherman foto di bacco (2) maria vittoria anna greta cusumano e christopher wiggin sherman foto di bacco (1) madalina doroftei alessandro egger foto di bacco maria sole mazzetti carlo carnacini foto di bacco maria vittoria anna greta cusumano e christopher wiggin sherman foto di bacco (3) maria vittoria anna greta cusumano e christopher wiggin sherman foto di bacco (2) maria vittoria anna greta cusumano e christopher wiggin sherman foto di bacco (4) maria vittoria lancia il bouquet foto di bacco maria vittoria anna greta cusumano e christopher wiggin sherman foto di bacco (5) maria vittoria anna greta e simona cangelosi foto di bacco maria vittoria con la nonna sandra buffalo pacifici foto di bacco maria vittoria cusumano e christopher wiggin sherman foto di bacco (1) maria vittoria cusumano e christopher wiggin sherman foto di bacco (2) maria vittoria cusumano e christopher wiggin sherman foto di bacco (3) maria vittoria cusumano e christopher wiggin sherman foto di bacco (4) mark chill tim lacatena e yardem klayman foto di bacco mark chill dj foto di bacco tim lacatena dj foto di bacco si balla foto di bacco (7) maurizio vozzolo prepara le mozzarelle per gli ospiti foto di bacco (2) mia si prepara per la consegna delle fedi agli sposi foto di bacco (1) mia si prepara per la consegna delle fedi agli sposi foto di bacco (2) pietro apollonj ghetti con la moglie foto di bacco pietro apollonj ghetti con la moglie e simona cangelosi foto di bacco sandra buffalo pacifici foto di bacco si balla foto di bacco (1) si balla foto di bacco (10) si balla foto di bacco (11) si balla foto di bacco (12) si balla foto di bacco (13) si balla foto di bacco (14) si balla foto di bacco (2) si balla foto di bacco (3) si balla foto di bacco (4) si balla foto di bacco (5) si balla foto di bacco (6) taowei huang violoncellista foto di bacco si balla foto di bacco (8) si balla foto di bacco (9) simona cangelosi foto di bacco simona cangelosi graziano scarabicchi foto di bacco sonia rondini ezia modafferi baronio foto di bacco yarden klayman maria vittoria cusumano christpher wiggin sherman foto di bacco (1) yarden klayman maria vittoria cusumano christpher wiggin sherman foto di bacco (2) yarden klayman saxophone foto di bacco (1) yarden klayman foto di bacco vista panoramica dalla terrazza di villa medici villa medici