CAFONALINO OLIMPICO – ALL’ARA PACIS DI ROMA VA IN SCENA LA CERIMONIA DI ACCENSIONE DELLA “FIAMMA DELLA PACE” DEL FESTIVAL OLIMPICO DELLA GIOVENTÙ EUROPEA, CHE ARRIVERÀ A MARIBOR, IN SLOVENIA, IL 23 LUGLIO, PER IL VIA ALL'EVENTO – TRA IL CORO CHE INTONA IL “NABUCCO” DI VERDI E UN INTERMEZZO DI DANZA, A FARE GLI ONORI DI CASA È LA BIONDISSIMA SILVIA SALIS, ORA VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONI – FOTO BY DI BACCO

Inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento alla diciassettesima edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF). L’Ara Pacis di Roma ha ospitato il rito di consegna ed accensione della Torcia dell’evento che andrà in scena a Maribor, in Slovenia, da domenica 23 a sabato 29 luglio 2023.

L'European Youth Olympic Festival è la più importante manifestazione multisport dedicata ad atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Saranno circa 3.600 i giovani sportivi che arriveranno a Maribor dai Paesi del Vecchio Continente per misurarsi in 11 discipline.

Dopo l’esibizione introduttiva del coro che ha intonato “Nabucco” di Giuseppe Verdi, a presentare l’evento è stata Valentina Marchei, ex pattinatrice artistica azzurra cinque volte campionessa d’Italia, che ha introdotto i principi cardine degli EYOF, manifestazione fortemente basata su fair play, amicizia e tolleranza.

“Il CONI e l’Italia sono orgogliosi di essere sede di questa cerimonia in uno dei luoghi più belli di Roma - ha dichiarato Silvia Salis, Vice Presidente Vicario del CONI –. Siamo pronti a diffondere da questa sera i valori olimpici di unità e fratellanza, particolarmente importanti in questo momento storico. Congratulazioni a Maribor e alla Slovenia per il duro lavoro e la passione messa nell’organizzazione di questi EYOF, la manifestazione multisport più importante che si svolge in Europa per i giovani atleti. Questa esperienza sarà fondamentale per la loro crescita".

Come di consueto l’evento ha concesso ai presenti anche l’occasione di assistere ad una performance di danza, dopodiché Franjo Bobinac, Presidente del Comitato Olimpico Sloveno, ha affermato: “È un grande onore e piacere essere qui in posto meraviglioso. La Slovenia è molto orgogliosa di organizzare questo che rappresenta l’evento più importante organizzato nel nostro Paese. Lo sport cambia il mondo è sono estremamente grato per averci dato l’opportunità di organizzarlo questo evento nel nostro Paese".

Una volta esposto l’Ulivo della Pace, è andato in scena il gran finale: Filip Flisar, trentacinquenne sciatore di Maribor, ha acceso la Torcia. Appuntamento nella città slovena domenica 23 luglio: il conto alla rovescia per gli EYOF è iniziato.

