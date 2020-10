CAFONALINO PALLONARO - DA SEBINO NELA AL FIGLIO DI DINO VIOLA, LA ROMA SCUDETTATA DEL 1983 SI RITROVA PER CELEBRARE I 92 ANNI DI LUCIANO TESSARI, VICE DI LIEDHOLM, EX PORTIERE E TIFOSO GIALLOROSSO - L'EMOZIONE PER IL REGALO DI NELA - DOPO UNA TRATTATIVA ESTENUANTE, FRIEDKIN CACCIA I DOLLARI E LA ROMA RIABBRACCIA CHRIS SMALLING – VIDEO

Tutti per te caro mister Tessari. I tuoi ragazzi sono venuti a ringraziarti per quello che tu, insieme al “Barone” Nils Liedholm gli hai insegnato. Il calcio non è solo un gioco, il calcio è anche insegnamento, è vita... e così a distanza di tanti anni, eccoli nuovamente qua, tutti insieme i “tuoi ragazzi” uniti dal piacere di essere guidati da te, nuovamente protagonisti.

Li elenchiamo tutti, i campioni che si sono presentati al Ristorante Portobello: Sebino Nela, Odoacre Chierico, Emidio Oddi, Michele De Nadai, Guido Ugolotti e poi il grande medico Ernesto Alicicco, Ettore Viola, Carlo Boldorini, figlio dell'indimenticato massaggiatore dello Scudetto ‘82/‘83 Vittorio Boldorini.

stefania e luciano tessari foto di bacco (1)

Nessuno è voluto mancare, tutti insieme per festeggiare insieme a Stefania, la tua amata figliola, i tuoi primi 92 anni. Sei una persona speciale, un uomo dai sani principi che è riuscito a trasmettere dei valori importanti. Alla serata, organizzata in gran segreto dagli amici del Giornale di Roma, presenti con l’editore Francesco Goccia e il direttore Giorgio Martino, ha partecipato anche l’Unione Tifosi Romanisti attraverso il presidente Fabrizio Grassetti, la consigliera Daniela Miconi e il prezioso socio Riccardo Secchi.

sebastiano nela foto di bacco

Una splendida serata che ci ha fatto rivivere, grazie a te, ricordi sempre belli e vivi nei cuori di tutti, momenti indelebili di storia romanista.

SMALLING

Francesco Balzani per leggo.it

fabrizio grassetti con ettore viola foto di bacco

Brivido a lieto fine. Dopo una paura lunga 90 minuti la Roma ha avuto la certezza di aver tesserato Chris Smalling. Infatti, proprio quando tutto sembrava fatto, e le due società avevano trovato - dopo una lunga trattativa - un accordo, era spuntato un ennesimo problema. A quanto pare nel momento in cui sono stati consegnati i documenti dell'accordo per l'acquisto di Smalling, sembrava che qualcosa fosse andato storto. Ma in tarda serata finalmente è arrivato il via libera della Federcalcio e della Lega per il tesseramento del difensore del Manchester.

luciano tessari con la torta del suo compleanno foto di bacco carlo boldorini foto di bacco

UN LUNGO POMERIGGIO - La trattativa ha vissuto oggi una giornata altalenante tra le voci inglesi che parlavano di ennesima frenata e l’ottimismo del club giallorosso e dell’entourage del calciatore che ha fatto un passo avanti importante rinunciando a parte dello stipendio e ad alcune commissioni pur di facilitare l’accordo col Manchester United.

I DETTAGLI - I Red Devils si avviano ad accettare il rilancio da 15 piu 5 pagabili di bonus in 4 anni, che si avvicina ai 20 richiesti sin dall’inizio prima della rottura di venerdì, che sembrava aver fatto naufragare l’affare. Smalling vorrebbe imbarcarsiper Roma e tornare a disposizione di Fonseca a partire da domani. L'agente del difensore è già a Trigoria e attende il lieto fine.

giorgio martino foto di bacco fabrizio grassetti stefania e luciano tessari daniela miconi foto di bacco

luciano tessari brinda con michele de nadai foto di bacco fabrizio grassetti luciano tessari daniela miconi foto di bacco luciano tessari michele de nadai fabrizio grassetti guido ugolotti odoacre chierico foto di bacco

