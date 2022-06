CAFONALINO PAPALE - FRANCESCO, ORA NON È CHE PUOI DIMETTERTI PURE TU! ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MASSIMO FRANCO "IL MONASTERO", SUI NOVE ANNI DI PAPATO-OMBRA DI BENEDETTO XVI E IL MISTERO DELLA SUA RINUNCIA, IL CARDINALE E TEOLOGO TEDESCO GERHARD MÜLLER LANCIA UN MESSAGGIO NEMMENO TROPPO VELATO A BERGOGLIO: "L'APOSTOLO NON VA IN PENSIONE. LE DIMISSIONI DEVONO RESTARE UNA ECCEZIONE" - NELLE SALE DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI PRESENTI LUCIANO FONTANA, BRUNO TABACCI, GIOVANNI MINOLI, PUPI AVATI, LA VATICANISTA DELL'ANSA GIOVANNA CHIRRI CHE FECE LO SCOOP NEL 2013 E… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Roberta Petronio per il "Corriere della Sera - Edizione Roma"

sua eminenza il cardinale gerhard muller foto di bacco (1)

Nel cuore del Pio Sodalizio dei Piceni ieri pomeriggio il suono delle campane della vicina Chiesa di san Salvatore in Lauro, hanno scandito la composizione del parterre per la presentazione del libro «Il Monastero» (Solferino) di Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera.

massimo tabacci pupi avati foto di bacco

Al centro delle pagine, i nove anni di papato-ombra di Benedetto XVI, e il mistero della sua rinuncia. Sotto il grande affresco «Nozze di Cana» del Salviati, l'autore ne ha parlato con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, Nicole Winfield dell'Associated Press, il fondatore della Comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi («Un saggio che si legge come un romanzo, con risvolti drammatici») e sua eminenza il cardinale e teologo tedesco Gerhard Müller che ha tenuto un lungo discorso («L'Apostolo non va in pensione. Le dimissioni devono restare una eccezione»).

stefano folli massimo franco foto di bacco

In sala c'è anche Giovanna Chirri, la vaticanista dell'Ansa titolare nel 2013 dello scoop sulle dimissioni di papa Ratzinger. In ascolto, il direttore dell'Ansa Luigi Contu, il sottosegretario Bruno Tabacci, il presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano Giuseppe Pignatone (ex procuratore della Repubblica di Roma), e poi Giovanni Minoli, Stefano Andreotti, il presidente di Sant'Egidio Marco Impagliazzo, l'ex ambasciatore italiano a Mosca Antonio Zanardi Landi, il generale Giuseppe Governale e Stefano Folli, in prima fila come il regista Pupi Avati (in arrivo il suo film sul Sommo Poeta).

