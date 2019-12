CAFONALINO - PRIMA DELLA PRIMA CON UN DAVIDE LIVERMORE CHE CANTA E PROPONE UN FINALE ALTERNATIVO PER LA TOSCA, L'OPERA DI CUI È REGISTA PER LA PRIMA DELLA SCALA IL PROSSIMO 7 DICEMBRE. IL TUTTO A CASA DI FRANCESCO MICHELI PER IL CENACOLO DI ARTOM, STARRING GUIDO POLITO, AMMINISTRATORE DELEGATO DI BAGLIONI GROUP, GIOVANNI AUDIFFREDI, DIRETTORE DI GQ ITALIA, MARIA ELENA CAPPELLO, MEMBRO DI MOLTI BOARD STRATEGICI TRA CUI MPS, DANIELA JAVARONE

David Livermore canta a casa di Francesco Micheli

artom e maria elena cappello

Prima della Prima con un Davide Livermore che canta e propone un finale alternativo per La Tosca, l'opera di cui è regista per la Prima della Scala il prossimo 7 dicembre. Forse è stato qui il vero show con un Livermore scatenato e simpaticissimo che ha coinvolto i pochissimi eletti che hanno potuto partecipare alla serata scaligera a casa di Francesco Micheli.

arturo artom, michela proietti, guido polito

Davide Livermore è il Maestro con 22 anni di carriera internazionale alle spalle, non solo come regista, ma anche come cantante, attore e ballerino: ha dato prova di tutte le sue abilità durante la speciale edizione del Cenacolo, il salotto milanese che ora è diventato anche un format televisivo, organizzato dal suo ideatore, l’ingegnere Arturo Artom. Una serata a base di arte - anche grazie alla favolosa collezione privata di Micheli -, musica e conversazioni, preceduta da un buffet in puro stile "under madonnina", con risotto ai funghi porcini e sformato di patate e carciofi.

«Non chiamatemi Maestro, sono un artigiano. Vi propongo un finale diverso di Tosca», chiosava Livermore a chi gli chiedeva come nascono le sue regie riconosciute ovunque per l’originalità. Agli ospiti - tra cui Guido Polito, amministratore delegato di Baglioni Group, Giovanni Audiffredi, direttore di GQ Italia, Maria Elena Cappello, membro di molti board strategici tra cui MPS, Daniela Javarone presidente degli Amici della Lirica e Vice Direttore del Conservatorio ,ha dato gioia e allegria suonando al pianoforte. Un successo personale per Arturo Artom e il suo ormai consolidato cenacolo, un format, una garanzia. E Livermore è una vera delizia.

