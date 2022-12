CAFONALINO SULLE PUNTE – PER LE FESTE DI NATALE, AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA VA IN SCENA IL “DON CHISCIOTTE”, CON LA COREOGRAFIA DI LAURENT HILAIRE – INSIEME AL SOVRINTENDENTE FRANCESCO GIAMBRONE, AVVISTATI ELEONORA ABBAGNATO CON L’AITANTE MARITO FEDERICO BALZARETTI (SENZA MECHES BIONDE), L'ÉTOILE DELL'OPERA GAIA STRACCAMORE, UN'IMPELLICCIATA ROSANNA CANCELLIERI, LA PRINCIPESSA NICOLETTA ODESCALCHI IN BLU E…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell'articolo di Lucilla Quaglia per “Il Messaggero - edizione Roma”

eleonora abbagnato francesco giambrone foto di bacco

Sul palco del Costanzi va in scena il tradizionale balletto delle festività, in programma anche la vigilia di Natale e di Capodanno. È il magico Don Chisciotte, con la coreografia di Laurent Hilaire, che promette fascinazione. Occasione imperdibile, inoltre, per scambiarsi gli auguri e sfoggiare come sempre mise da gran sera. E parte la sfilata vip.

Fanno il loro ingresso, accolti dal Sovrintendente Francesco Giambrone, Eleonora Abbagnato, in tailleur pantalone nero con strass, con il suo Federico Balzaretti. E poi la bionda Gaia Straccamore, étoile dell'Opera, lo stilista Roberto Capucci, in sciarpa viola, e Rosanna Cancellieri, in pelliccia. Un po' più tardi arriva l'attrice Nicoletta Romanoff, in lungo outfit marrone. Spicca lo smoking di Vincenzo Bocciarelli, in compagnia del regista Mario Mattia Giorgetti.

vittoria ottavia e nicoletta odescalchi foto di bacco

In blu la principessa Nicoletta Odescalchi. In blusa rossa, tipica del periodo, la frizzante Federica Tittarelli Cerasi. Ecco Paola Mainetti, in pelliccia bianca e nera, e poi Laura Azzali, in nero. Si nota il copricapo di pelliccia della cantante-attrice Elena Bonelli, in outfit scuro e tailleur griffato. Ma anche il cerchietto di velluto verde della principessa Maria Pia Ruspoli, con orecchini di smeraldo intonati e total black. […]

Ecco Betta Scarpa. Ma anche Daniela Traldi, alla testa della Conflirica italiana, con il marito Stefano e la figlia Manuela. Nel loro palco ci sono tanti ospiti tra cui gli ambasciatori del Brasile, Helio Ramos, e dell'Azerbaigian, Rashan Aslanov. Si nota il vestito rosso della creativa Francesca Chialà. Passa l'autrice Cecilia Primerano. Gli illustri spettatori salgono le scale di velluto rosso per prendere posto. Si alza il sipario. Vola sulle punte la storia tratta dal romanzo di Miguel de Cervantes. Applausi a scena aperta. […]

