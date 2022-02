7 feb 2022 13:23

CAFONALINO - "PORCA PUTTENA"! CHI MEGLIO DEL "NONNO D'ITALIA" PER I 30 ANNI DELLA "FONDAZIONE ALBERTO SORDI" PER GLI ANZIANI: LINO BANFI È STATO L'OSPITE D'ECCEZIONE DEL PRANZO ORGANIZZATO PER L'OCCASIONE, TRA BRINDISI E QUALCHE "DRITTA" DATA AI PRESENTI - "HO 86 ANNI, INDOSSO SCARPE BIANCHE E JEANS E HO IMPARATO A MEMORIA IL MIO CODICE FISCALE: FIDATEVI, SONO DEI PICCOLI TRUCCHI CHE VI FARANNO FARE UN FIGURONE" - FOTO