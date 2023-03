CAFONALINO "ROMA NUN FA LA STUPIDA STASERA" – PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SU ARMANDO TROVAJOLI, AL MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE, SI RISVEGLIA ANCHE IL SINDACO GUALTIERI (ALLORA ESISTE!) – RISPONDONO ALL'APPELLO L'AVVOCATO GIORGIO ASSUMMA, GIOVANNI RALLI, FRANCESCO RUTELLI, GIULIO SCARPATI, LA FAMIGLIA LETTA AL COMPLETO ED ENRICO VANZINA CHE, SU INSTAGRAM, RICORDA LE MUSICHE DEI FILM, LA COMMEDIA MUSICALE “RUGANTINO”: “UNA MOSTRA MERAVIGLIOSA”– VIDEO + FOTO DI BY DI BACCO

Estratto dell'articolo di Lucilla Quaglia per “Il Messaggero - edizione Roma”

alessandro nicosia maria paola trovajoli roberto gualtieri foto di bacco

Roma rende omaggio ad un grande della musica nel decennale della sua scomparsa. Al Museo di Roma in Trastevere opening glam per l'articolata mostra “Armando Trovajoli. Una leggenda in musica”, dedicata all’indimenticabile pianista, compositore e direttore d’orchestra. […] La rassegna, promossa e prodotta da Roma Capitale, è a cura di Mariapaola Trovajoli e Alessandro e Federica Nicosia.

Tra i primi ad arrivare il sindaco Roberto Gualtieri, che ammira le varie teche in esposizione. Ci sono, oltre alla Trovajoli, anche la conduttrice del Tg1 Giorgia Cardinaletti, Giulio Scarpati, Laura Delli Colli, Giovanna Ralli, Francesco Rutelli ma anche il presidente del Premio Simpatia Laura Pertica, in programma il 30 maggio in Protomoteca, Giampaolo e Rossana Letta, Gianni Letta e Enrico Vanzina. Si riconoscono l’avvocato Giorgio Assumma e il compositore Franco Bixio.

laura delli colli giorgio assumma e la figlia francesca foto di bacco

[…] Nella mostra al Museo di Roma in Trastevere sarà possibile ripercorrere, attraverso una ricca collezione di documenti, foto, video, musiche, oggetti personali, come i suoi inconfondibili occhiali, l’itinerario di una vita e una carriera eccezionale che tocca la memoria collettiva. Esposto anche il copione e la partitura cui stava lavorando nei suoi ultimi giorni: sognava di fare una versione teatrale del film Tosca.

giovanna ralli giorgio assumma foto di bacco (2)

Non è stata un’impresa facile raccontare la sua grande avventura in un’esposizione: l’idea nasce da Mariapaola Trovajoli per recuperare uno spazio dove stimolare l’interesse del pubblico e rivivere ricordi ed emozioni, con la musica e oltre. Dietro una lunga ricerca di materiali, esposti per la prima volta, si documenta l’immenso patrimonio artistico e la vita di un uomo prodigioso.

Nove le sezioni in cui è suddivisa l’esposizione: Gli inizi, Il Jazz, Il Pianoforte, La Radio, Il Cinema, Le Commedie musicali, La Televisione, Le Passioni, Il Maestro e Roma.

