CAFONALINO IN ROSA - ALLA CASA DEL CINEMA ASSEGNATO IL PREMIO “AFRODITE”: DA MARA VENIER A CINZIA TH TORRINI, DA PAOLA CORTELLESI A MICHELA ANDREOZZI – A CONSEGNARE I RICONOSCIMENTI STEVE DELLA CASA E L’ATTRICE LILIANA FIORELLI – TRA LE PREMIATE ANCHE ANDREA DELOGU, ACCOMPAGNATA DAL MARITO FRANCESCO MONTANARI, E PILAR FOGLIATI

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Cecilia Cirinei per “la Repubblica - Cronaca di Roma”

steve della casa liliana fiorelli luc merenda foto di bacco

Le donne che premiano le donne. Da Mara Venier a Cinzia Th Torrini, da Paola Cortellesi a Michela Andreozzi. Arrivato alla 17esima edizione, il Premio Afrodite, seguito da una cena di gala, si è svolto ieri sera alla Casa del Cinema. Più di 130 gli invitati alla manifestazione ideata dall' Associazione donne nell' audiovisivo, creata da Cristina Zucchiatti, Patrizia Biancamano, Paola Poli e Paola Spinetti. Il premio? Una statua con la silhuette di una fanciulla.

mara venier paola cortellesi foto di bacco (2)

«È un premio che vuole riconoscere le donne che ogni anno spiccano nel mondo dell' audiovisivo - spiega Biancamano - Dalle imprenditrici alle attrici, dai volti noti alle novità». Hanno consegnato i 12 premi il critico cinematografico Steve Della Casa e l' attrice comica Liliana Fiorelli.

francesco montanari andrea delogu foto di bacco

Fra le prime a salire sul palco, Michela Andreozzi per la " Miglior commedia" ( con il fidanzato Massimiliano Vado), Nunzia di Stefano come " Miglior opera prima", Paola Cortellesi "Migliore attrice". Cinzia Th Torrini, " Miglior regia tv", è « molto soddisfatta: la fiction " Pezzi unici" è uno dei miei lavori più belli».

nunzia di stefano foto di bacco (2)

massimiliano parente foto di bacco

E poi ancora Mara Venier "Miglior Conduttrice televisiva" e "Miglior libro" per Andrea Delogu (con il marito Francesco Montanari). Premiate anche Pilar Fogliati, Benedetta Porcaroli, Catrinel Marlon, Luana Rondinelli, il magazine femminile " F" e il sito " Freeda". Alla cena di gala in via Belsiana, Donatella Finocchiaro, Paolo Conticini, Eliana Miglio, Margherita Tiesi e Lucrezia Massari. Fra panzerotti ai porcini e fusilli al pesto, bevendo prosecco, anche Riccardo Rossi, Luc Merenda, Furio Colombo e Bianca Nappi.

liliana fiorelli foto di bacco (2) francesco montanari foto di bacco patrizia biancamano andrea delogu foto di bacco liliana fiorelli foto di bacco (1) invitati al premio afrodite antonia truppo foto di bacco sarah maestri foto di bacco paola cortellesi simona banchi foto di bacco paola poli foto di bacco catrinel marlon foto di bacco lidia ravera foto di bacco bianca nappi foto di bacco giorgio gosetti foto di bacco riccardo rossi foto di bacco liliana fiorelli steve della casa foto di bacco paola cortellesi donatella finocchiaro foto di bacco steve della casa mara venier liliana fiorelli foto di bacco (1) cinzia th torrini ralph palka foto di bacco francesca montone riccardo la cognata foto di bacco massimiliano vado michela andreozzi foto di bacco paolo conticini foto di bacco nunzia di stefano foto di bacco (1) pilar fogliati foto di bacco (2) mara venier paola cortellesi foto di bacco (3) mara venier foto di bacco mara venier paola cortellesi foto di bacco (1) paola spinetti bianca nappi foto di bacco paola cortellesi e marion bozzoli hangl di bluvacanze cinzia th torrini francesco montanari foto di bacco steve della casa luc merenda foto di bacco steve della casa mara venier liliana fiorelli foto di bacco (2) pilar fogliati foto di bacco (1) paola cortellesi mara venier foto di bacco furio colombo foto di bacco claudia potenza foto di bacco paola cortellesi mara venier cinzia th torrini foto di bacco carolina sala lucrezia massari anna manueli foto di bacco luc merenda foto di bacco sara faillaci foto di bacco