CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO

proiezione del film el olvido que seremos

Per mettere in evidenza la qualità e il talento del cinema e della letteratura colombiana, l’ambasciatore colombiano in Italia Gloria Isabel Ramirez, in associazione con Caracol TV, ha presentato, per la festa nazionale della Colombia, il pluripremiato film "El Olvido que Seremos".

marisela federici gerardo amaduzzi ambasciatore italiano in colombia con sua moglie e giovanni parapini foto di bacco

La proiezione di questo film è stata presentata presso la sede dell'Instituto Cervantes a Roma e ha visto la partecipazione di diplomatici, giornalisti, operatori del cinema e del teatro nonché amici della Colombia che hanno potuto apprezzare questo film tratto dal libro di Hector Abad Faciolince che porta lo stesso nome.

costumi colombiani

Il film colombiano, diretto dal Premio Oscar Fernando Trueba ed il cui protagonista è l’attore spagnolo Javier Camara ha vinto, tra gli altri riconoscimenti, il premio Goya miglior film iberoamericano 2021, è stato selezionato come pellicola straniera in spagnolo nel festival di Cannes ed ha ricevuto 12 nominations al premio iberoamericano Platino ed è stata selezionata nel Festival del Cinema di Roma, tra gli altri.

bianca maria morichelli nestor ponguta puerto foto di bacco

Per la ambasciatore colombiano Gloria Isabel Ramírez questa è una maniera di valorizzare questo film prodotto in Colombia e girato a Medellín ed in altre città colombiane e uscito da poco in Italia con il titolo “La nostra storia”.

frutta esotica della colombia

Infine, per l'Ambasciatore Ramirez, questo è un modo per continuare a promuovere il prossimo accordo di coproduzione cinematografica che la Colombia e l'Italia firmeranno a breve.

