La fame d'amore e di attenzione può esprimersi in diversi modi, ma forse il più evidente e sintomatico è quello legato al cibo. Lo racconta con la consapevolezza e la delicatezza di chi ha vissuto sulla propria pelle il dramma dell'anoressia e con la proprietà linguistica che le appartiene Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera nel suo saggio Affamati d'amore, edito da Solferino.

Nello spazio della Galleria Alberto Sordi, antistante la libreria, ieri l'autrice ne ha parlato insieme alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e alla coautrice Francesca Milano.

«Dimensionare la fame di amore - sottolineava Sarzanini - vuol dire trattarla come una vera malattia. Spesso chi ha un disturbo alimentare ha una forza di volontà tale che gli impedisce persino di guarire».

Sul palco con loro anche il collega Aldo Cazzullo che nell'incontro dava sponda ai numerosi racconti legati all'attualità e alla genesi del testo, precisando come «Fiorenza sia la collega più amata e stimata che abbiamo. Chi di noi ha un dubbio, una proposta o un problema chiede a lei».

In prima fila tanti colleghi giornalisti, lettori interessati e familiari di Sarzanini che con la loro presenza sottolineavano l'importanza e il coraggio del tema trattato. La coautrice Milano, Head di Chora Live per Chora Media, ha evidenziato il dramma del presente, di come la pandemia abbia aggravato il problema dei disturbi alimentari: migliaia di bambini e adolescenti hanno sviluppato questa fame d'amore, gli atti di autolesionismo e i tentativi di suicidio sono aumentati.

I malati in Italia sono oltre tre milioni, giovani e giovanissimi. «Il disturbo alimentare - ha evidenziato l'autrice - lentamente deteriora il fisico e fa venire meno le funzioni vitali. Bisogna creare un circuito virtuoso per far capire ai giovani che il futuro sono loro e che hanno fame di attenzione. Bisogna far capire che anche il nostro futuro sta male».

Concluso l'interessante confronto si è creata un'ordinata fila per ricevere la firma personalizzata dalla cronista: tra i tanti si riconoscevano la segretaria del Consiglio regionale del Lazio Michela Di Biase mimetizzata da un piumino verde militare e la solare Federica Cifola che sarà in scena da domani con la commedia "Mamma…zzo".

