23 dic 2021 09:03

CAFONALINO - IN SCENA DAL 21 DICEMBRE ALL'OFF/OFF THEATRE DI ROMA "ABOLITE GLI ARMADI, GLI AMANTI NON ESISTONO PIÙ" DI MAURIZIO COSTANZO, REGIA DI PINO STRABIOLI CON SVEVA TEDESCHI, VERONICA REGA, LUCA FERRINI, ALBERTO MELONE, DAVID NENCI - ALLA PRIMA SFILANO BEPPE CONVERTINI, ELENA CROCE, IMMA BATTAGLIA, PAOLA SALUZZI, SILVIA SALEMI… - COSTANZO: "IN REALTÀ CI SONO DEI NUOVI ARMADI A MURO, I CELLULARI" - FOTO