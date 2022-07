CAFONALINO SLURP SLURP! - ALLA CASINA DI MACCHIA MADAMA LA DEMOCRAZIA CRISTIANA, NELLA PERSONA DI GIANFRANCO ROTONDI, "BATTEZZA" LA MELONI - TRA GENERALI, BOIARDI, ASPIRANTI PARLAMENTARI, ANNA LA ROSA, LA DUCETTA CONFABULA UN "POTERE FORTE": FABIO PANETTA, IL BANCHIERE DELLA BCE CHE MIRA A BANKITALIA – TRA LA CASELLATI CON UNA SPILLA D'ORO DA MEZZO CHILO SUL PETTO, PAOLA TAVERNA VESTITA COME UN UOVO DI PASQUA E MAURIZIO GASPARRI “MASCHERATO” ALLA DYBALA, SPUNTA UNA TETTONICA ELISA ISOARDI…

Estratto dall'articolo di Salvatore Merlo per "Il Foglio"

un selfie con giorgia meloni foto di bacco

Casina di Macchia Madama. Sono le 21 e 30 di martedì 26 luglio. È il compleanno di Gianfranco Rotondi. Circa duecento invitati. C’è quasi tutto l’establishment romano. Due figure si appartano. Un uomo e una donna. Lui in completo scuro, brevilineo, compatto, una versione forse meno algida di Mario Draghi, è ripiegato verso di lei come nello sforzo di esprimere un che di complicato, di preoccupante o forse addirittura di indicibile.

Molti pensano che sarà il prossimo governatore della Banca d’Italia. Lei invece è vestita di bianco, i capelli legati, i pendenti dorati alle orecchie. Ascolta, corruga la fronte, mentre sul suo volto si legge un’attenzione tenace, famelica, combattiva. È la donna di cui tutti ormai dicono la stessa cosa: “Ecco il prossimo presidente del Consiglio”.

salvatore merlo maria sole sanasi foto di bacco

Sono seduti l’uno di fronte all’altra, Fabio Panetta e Giorgia Meloni, l’unico italiano nel Comitato esecutivo della Bce, l’ex direttore generale di Bankitalia, e la signora del centrodestra. Lui le sta illustrando “la situazione”, per così dire. Il contesto. Quello che forse potrebbe trovarsi lei a dover gestire, tra qualche mese, da Palazzo Chigi.

L’economia dell’euro, la politica finanziaria e monetaria, l’inflazione, lo scudo antispread, le politiche di austerity che forse tornano a fare capolino, le preoccupazioni di Bruxelles e Francoforte sulla tenuta italiana. Le tensioni sul debito pubblico. A breve. Brevissimo. […]

Più distanti, per discrezione, ci sono anche alcuni degli uomini che la stanno aiutando nella compilazione del programma di governo. Raffaele Fitto, Giovanbattista Fazzolari, il capogruppo e cognato Francesco Lollobrigida. Pare che lei lo abbia detto senza mezzi termini a Matteo Salvini: “Nei programmi non voglio leggere stupidaggini o promesse irrealizzabili”. Chissà se è vero.[…]

renato schifani foto di bacco

Via di Macchia Madama è uno stradone che costeggia e sormonta lo stadio Olimpico. È la cima di Monte Mario, una zona di Roma che s’intuisce essere stata anzitempo strappata alla vita agra del feudo pontificio. C’è infatti un antico Casale, seminascosto, la Casina Madama, appunto, che fu residenza di Margherita d’Austria.

Oggi ospita feste, eventi, matrimoni. E compleanni. Come quello di Gianfranco Rotondi, sessantadue anni, ex ministro di Silvio Berlusconi, deputato, eterno democristiano d’Irpinia. “Stasera la Dc ha battezzato Giorgia Meloni”, dice. “È una serata istruttiva, per chi volesse capire”. Capire cosa? “Le danno della fascista. Ma basta vedere chi c’è qui per rendersi conto che è una stupidaggine”.

Generali dei carabinieri, banchieri, imprenditori, ex prefetti, dirigenti di Camera e Senato, giornalisti Rai, dirigenti della Pubblica amministrazione, soubrette della tv, politici in attività e vecchi democristiani di un tempo che fu. E le camicie nere? Al buffet si serve Ernesto Maria Ruffini, il direttore dell’Agenzia delle entrate. Ecco il prefetto Giuseppe Pecoraro. Nemmeno un saluto romano. Ma c’è Paola Taverna vestita come un uovo di Pasqua. La Meloni la vede e si fa una foto con lei, sgranando gli occhi, come a dire: “Anvedi!”. [...]

raffaele fitto giorgia meloni gianfranco rotondi foto di bacco (1)

Spunta la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Indossa quelli che sembrano due enormi sassi del Cretaceo, come orecchini. E la solita spilla d’oro bianco da circa mezzo chilo sul bavero della giacca. Sarà forse per questo che procede un po’ sbilanciata. Pende a sinistra. La prendono sottobraccio.

Era invitato anche Silvio Berlusconi, ma non è venuto. Però a un certo punto il telefono cellulare del festeggiato, Rotondi, comincia a squillare. Driin. Driin. Driin. È Silvio! “Sono qui con Gianni Letta, stiamo preparando il vertice del centrodestra”, si scusa il Cavaliere. […]

Tutt’intorno, fra i tavoli del buffet imbandito, gli ospiti roteano. Vino freddo e cibo eccellente. Una danza, un minuetto. Parlamentari in carica, ex parlamentari, aspiranti parlamentari. Donne dal trucco in stile macchiaiolo, altre che sembrano impacchettate da Christo, uomini rotondi e sudati, avvocati, parastato e generone romano. I nominandi o i nominabili per i cda delle partecipate statali di un possibile futuro governo di centrodestra. Che poi, in parte, sono all’incirca gli stessi dei governi di centrosinistra […]

raffaele fitto giorgia meloni gianfranco rotondi foto di bacco (2)

Alle 22 Meloni taglia la torta di compleanno a riprova che è lei la vera festeggiata. E Rotondi dà un senso circolare alla sua personale biografia politica: “Ho compiuto quarant’anni festeggiando con Forlani, a cinquanta ero con Berlusconi premier, adesso ne compio sessantadue brindando a Giorgia Meloni presidente del Consiglio”.

Fabio Panetta è già andato via. E però, mentre Giorgia sorridente taglia la torta, si coglie forse ancora l’ombra di quel discorso sulla “situazione”. Un atteggiamento di ottimismo allegro che tuttavia pare allo stesso tempo di allerta.

paola taverna giorgia meloni foto di bacco (1)

