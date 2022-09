CAFONALINO TOILETPAPER BEAUTY! DA PARIDE VITALE, VINCITORE DI PECHINO EXPRESS, ALLA PREZZEMOLINA GIULIA DE LELLIS: ECCO CHI C’ERA AL PIJAMA PARTY A PALAZZINA GRASSI A VENEZIA PER ANNUNCIARE LA NASCITA DELLA COLLABORAZIONE TRA TOILETPAPER, IL MAGAZINE DI MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, E LA BOTTEGA, AZIENDA ITALIANA LEADER NEL SETTORE BEAUTY. A RENDERE LA SERATA ANCORA PIU’ SPECIALE I…

L’eclettica collezione Made in Italy per la cura della persona e per il tempo libero nata dall’incontro tra La Bottega, azienda italiana leader nel settore beauty e textile per hotel di lusso, e Toiletpaper, il progetto editoriale di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, ha animato la Mostra del Cinema di Venezia 2022 con un irriverente pijama party a Palazzina Grassi, una delle location più iconiche e suggestive della Laguna.

Il singolare evento è stato l’occasione per annunciare la nascita della collaborazione tra Toiletpaper Beauty e Palazzina Grassi, location simbolo della perfetta fusione tra design, arte e architettura, unico hotel in Italia progettato da Philippe Starck. L’hotel a 5 stelle, infatti, diventa la prima realtà in Europa ad offrire ai propri ospiti una special edition custom made delle linee più iconiche della collezione: HAIR per i capelli (shampoo e conditioner), BATH&BODY per coccolare e viziare il corpo (shower gel, body lotion, saponi).

Gli ospiti si sono immersi nello spirito dirompente di Toiletpaper Beauty indossando per tutta la serata gli irresistibili pigiami della collezione, capi da indossare in casa, ma anche outfit per non passare inosservati nelle occasioni più speciali. Obiettivo: abbandonarsi completamente allo svago e dimenticare lo scorrere del tempo avvolti da colorati serpenti.

Numerosi i volti noti che hanno partecipato alla cena e all’after party: Pierpaolo e Vrinda Ferrari, gli attori Dino Abbrescia, Susy Laude, Cristiano Caccamo, Amanda Campana, Guglielmo Poggi, Carolina Sala, Matteo Oscar Giuggioli, Andrea Dodero, Ludovica Francesconi, Nicolas Maupas, il conduttore televisivo Nicolò De Devitiis, Giulia De Lellis, Marco Cartasegna, Elisa Taviti, Valentina Marzullo, Daniele Oscar Spada, l’imprenditore e PR vincitore di Pechino Express Paride Vitale.

Il pijama party ha coinvolto gli ospiti fino a tarda notte con il dj set di Wolfram, tra gli artisti più apprezzati e richiesti del panorama del clubbing nel mondo, che ha portato in Laguna il suo stile cosmopolita che mescola generi e tendenze diverse.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, i cocktail firmati da Oscar Quagliarini, tra i barman più innovativi nel mondo della mixology e naso creatore dei prodotti Toiletpaper Beauty, le cui fragranze sono costituite in modo semplice su bouquet che coinvolgono al massimo tre ingredienti, ma nettamente riconoscibili in tutte le loro sfaccettature olfattive.

