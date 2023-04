CAFONALINO, TROMBATI & REDUCI – PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL'EX DRAGHI-BOY (IN QUOTA GENTILONI), ANTONIO FUNICIELLO, ACCORRONO AL MAXXI (E' UN MUSEO O UNA LIBRERIA?) L'EX MINISTRO MARTA CARTABIA, WALTERLOO VELTRONI, FOLLINI E DAMILANO E UN'IMPELLICCIATISSIMA GAIA TORTORA (MA CHE HA AMMAZZATO L'ORSA?) – FUNICIELLO SBRODOLA IN LODE DI MARIOPIO OROLOGIAIO: “DRAGHI SPIAZZAVA, UN GIORNO MI FECE NOTARE CHE GLI OROLOGI DI PALAZZO CHIGI ERANO ROTTI. POI SONO STATI RIPARATI…” (E STICAZZI?) – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell'articolo di Lucilla Quaglia per “Il Messaggero - Edizione Roma”

antonio funiciello foto di bacco (1)

[…] In tanti raggiungono la sala Carlo Scarpa del MAXXI per la presentazione del libro di Antonio Funiciello “Leader per forza. Storie di leadership che attraversano i deserti” (Rizzoli). Ne parlano con l’autore, ex capo di gabinetto dei presidenti del Consiglio Mario Draghi e Paolo Gentiloni, la costituzionalista Marta Cartabia, Walter Veltroni e il padrone di casa Alessandro Giuli. Modera Gaia Tortora.

Tra i primi ad apparire la Cartabia, con scorta al seguito, molto affascinata da Nelson Mandela e Váklav Havel: personaggi citati nel testo proposto e che la professoressa commenta con stima nel corso del meeting. «Che cosa mi rimane dell’esperienza di governo? - dice la costituzionalista - molto interessante ma anche difficile lavorare all’interno del sistema Paese».

marta cartabia antonio funiciello foto di bacco (1)

Tra il pubblico il Rettore Luiss Andrea Prencipe, Marco Damilano, Marco Follini e Ludina Barzini. Si affrontano sei personaggi che hanno segnato la storia, tra cui la figura leggendaria di Mosè. «Parlando di leadership - dice Funiciello - Draghi spiazzava. Un giorno, senza guardarmi, mi fece notare che gli orologi di palazzo Chigi erano rotti. Poi sono stati riparati. La sua era una capacità di guardare qualcosa da uno sguardo inedito. L’ha fatto sempre».

walter veltroni antonio funiciello alessandro giuli foto di bacco (2)

«A palazzo Chigi - aggiunge Veltroni - gli orologi non funzionano per via della difficoltà di decidere e di un sistema in crisi. Il libro ci pone un altro problema. Esiste la figura del leader nella società occidentali? Penso che gli ultimi grandi statisti siano stati Barack Obama e Angela Merkel. Ma è compatibile la leadership in una societá digitale? Il tema del tempo è legato a questa dote personale. E in una società digitale il tempo è limitato». Applausi a conclusione e lungo firmacopie.

