CAFONALINO - VIAVAI SENZA FINE ALL'AUDITORIUM DI ROMA, DOPO LO STOP DOVUTO ALLA PANDEMIA, PER LA CONSEGNA DELLA 61ESIMA EDIZIONE DEI GLOBI D'ORO - PREMIATI RENATO POZZETTO, IL REGISTA GIULIANO MONTALDO, KIM ROSSI STUART, DONATELLA FINOCCHIARO E SIMONA MALATO - OLTRE ALLA CONDUTTRICE SERENA BORTONE, PRESENTI L'INEFFABILE MARISELA FEDERICI, IN TOTAL BLACK, E ANTONELLA SALVUCCI, IN LUNGO VERDE, OLTRE A… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per "Il Messaggero"

valerio rossi albertini francesca chiala mario viola foto di bacco

Un aperitivo prolongé accoglie tanti protagonisti dello showbiz e ospiti glam, nel foyer della Sala Petrassi. All'Auditorium tutto è pronto per la consegna della 61esima edizione dei Globi d'Oro.

Una gran festa, dopo lo stop dovuto alla pandemia, l'atteso premio internazionale assegnato al cinema italiano da una giuria di più di cinquanta corrispondenti dell'Associazione Stampa Estera.

renato pozzetto con la figlia francesca foto di bacco (2)

Organizzazione presieduta da Alina Trabattoni, di Eurovision, e Claudio Lavanga, di NBC News, conduttori della serata. Ed è una viavai senza fine. Dopo i saluti a cura del presidente dell'Associazione, Maarten van Aalderen, premio alla migliore serie televisiva Speravo de mori' prima, ritirato da Luca Ribuoli e Gianmarco Tognazzi.

miriam rizzo daniele cipri foto di bacco

Momento alto con l'omaggio del maestro Andrea Morricone, figlio del compianto Premio Oscar Ennio. Applaude, in sala, la moglie Giorgia. Un crescendo di emozioni sublimate dalla musica. Sfilano gli altri allori.

marisela federici col presidente della stampa estera in italia maarten van aalderen foto di bacco

Migliore commedia quella del regista Sydney Sibilia, per L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che ritira il premio insieme al produttore Matteo Rovere. La kermesse non risparmia sorprese. Come il divertente sketch del duo Le Coliche, formato dai fratelli Claudio e Fabrizio Colica.

josephine d alessio giuseppe fantasia foto di bacco

Ed è il turno di Renato Pozzetto, con la sua affabile simpatia, con il riconoscimento del Gran Premio della Stampa Estera per Lei mi parla ancora. E poi arriva uno dei registi più iconici della storia del cinema nazionale, Giuliano Montaldo, che ritira il premio alla carriera.

serena bortone foto di bacco

Migliore attore l'altissimo Kim Rossi Stuart, molto serio, con la sua interpretazione in Cosa sarà, arrivato poco prima della premiazione. Applausi per l'ex aequo, nella categoria femminile, a Donatella Finocchiaro, in lungo tubino nero, e Simona Malato: ovvero le talentuose protagoniste del film Le Sorelle Macaluso, di Emma Dante, in nero e scarpe rosse, che si aggiudica il premio come miglior film.

kim rossi stuart renato pozzetto foto di bacco

Foto di gruppo delle tre grandi donne sul podio. Mentre è il regista Daniele Luchetti, con Lacci, a chiudere la fortunata serie con la statuetta alla migliore regia. Il cineasta arriva con la compagna Elena Bouryka, dai capelli celesti.

donatella finocchiaro foto di bacco (1)

Ecco la conduttrice Serena Bortone. Applaude, Massimo Popolizio. Ecco l'ineffabile Marisela Federici, in total black, e Antonella Salvucci, in lungo verde. Ammirato il lungo abito di velo nero dell'attrice Francesca Tizzano.

