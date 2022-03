CAFONALINO WALTERLOO! - AL PARCO DELLA MUSICA DI ROMA, SOLITA PROCESSIONE DI RADICAL-TILT ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI WALTER VELTRONI: UN ROMANZO SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE - TRA GLI INTERVENTI, ANCHE QUELLO DELLA DIRETTRICE DEL TG1 MONICA MAGGIONI, CHE HA MOLLATO PER UN ATTIMO LE DIRETTE SULL'UCRAINA - AVVISTATI MARIA ELENA BOSCHI, PAOLA CORTELLESI, MARA VENIER E MEZZO PD… - FOTO

Dirige il «traffico» di fan con la disinvoltura della competenza Eugenio Scozzafava, il libraio di via Cremona. A due passi da piazza Bologna ieri sera, Walter Veltroni ha incontrato i lettori in attesa di conquistare una copia del suo nuovo romanzo «La Scelta» (Rizzoli), che narra le vicende di una famiglia divisa dalla Storia nel 1943.

Non una copia qualunque, ma proprio quella con la dedica dell'autore («A Ilaria, perché la storia non sia sconvolta dall'odio» scrive in stampatello sul frontespizio), da esibire in famiglia o al proprio circolo di lettura.

E magari alla fine ci scappa anche una foto, vedi Giuseppe Isoldi che realizza plastici semoventi e modelli di monumenti per «SuperQuark», in posa con l'autore tra gli scaffali. Arrivano anche il direttore del vicino Teatro 7 Off Alessandro Prugnola e Renato Federici, professore di Diritto alla Sapienza.

Ognuno porta con sé un racconto che Veltroni ascolta con attenzione, a proprio agio nell'atmosfera delle librerie di quartiere (e qui riaffiora, inevitabile, l'esperienza da primo cittadino).

La sera prima, proprio nel giorno di uscita del libro, il grande evento di presentazione al Parco della Musica, con gli interventi di Monica Maggioni e Sandro Veronesi, del cardinale Matteo Maria Zuppi e di Pino Insegno per il reading di alcune pagine esemplari.

E nel parterre, da Paola Cortellesi e Riccardo Milani a Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, Maria Elena Boschi, Laura Delli Colli, Mara Venier e molti altri.

