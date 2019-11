CAFONALISSIMO ALL’OPERA! - “L’IDOMENEO" DI MOZART CON LA INSOPPORTABILE REGIA POLITICIZZANTE DI ROBERT CARSEN (SCHIAVI = MIGRANTI) ATTIRA AI WEIWEI, CHE A MARZO FIRMERÀ LA “TURANDOT”, IL NEO PRESIDENTE DI TIM SALVATORE ROSSI, BRUNO VESPA, PAOLA TURCI E VINICIO CAPOSSELA, LA RAGGI ARRIVA AL SECONDO ATTO - SOPRACCIGLI ALZATI PER DUE TIPINI FINI IN KILT, TRASPARENZE GALEOTTE E STIVALI TEXANI CONTROBILANCIATI DA EDOARDA CROCIANI IN VERSIONE "LUXOR"

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera - ed. Roma”

Sono i registi il fiore all' occhiello del Teatro dell' Opera e soprattutto l' asso nella manica del sovrintendente Carlo Fuortes: nel foyer li cerca nella folla e li porta alla ribalta dei fotografi e degli ospiti che ieri hanno raggiunto il Costanzi.

vinicio capossela foto di bacco (7)

Da una parte il protagonista della serata, Robert Carsen, dall' altra l' artista cinese, noto anche come attivista per i diritti civili, Ai Weiwei: il suo è praticamente un sopralluogo visto che firmerà la regia della «Turandot», in calendario il prossimo marzo.

Per il debutto del titolo mozartiano «Idomeneo, re di Creta», un' edizione dedicata a Paolo Grassi, storico sovrintendente della Scala nel centenario della nascita, un bel fermento e un interessante mix di personalità: arrivano il cantautore e scrittore Vinicio Capossela, il compositore Giorgio Battistelli, Olivier Descotes del Rossini Opera Festival, Roberto D' Agostino, l' event planner Jean-Paul Troili e Sandra Carraro, Giancarlo De Cataldo, Dino Trappetti, Anna Coliva e Luigi Ficacci, la cantautrice Paola Turci, Simona Marchini, il neo presidente di Tim Salvatore Rossi, Marisela Federici con veletta, Bruno Vespa, Maria Pia Rispoli, Edoarda Crociani.

gulliver e giovanni vetere foto di bacco (3) Gigliola Federici Roberto D'Agostino foto Di Bacco

Una scossa all' ingresso dell' artista Giovanni Vetere con il modello Gulliver Whitby in kilt e stivali texani, eccentrici, tutti gli occhi sono per loro. La sindaca Virginia Raggi si prenota per il secondo atto.

