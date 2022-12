CAFONALISSIMO “MUCCA” PAZZA – AL QUBE DI VIA PORTONACCIO TORNA IL “MUCCASSASSINA” CON UN PIENONE D’ALTRI TEMPI: OSPITI DELLA SERATA PAOLA PEREGO E SIMONA VENTURA CON ZIGOMI PIU' LEVIGATI DELLE DRAG QUEEN - IL POPOLO MULTIGENDER DEL "MUCCA", TRA UN BALLO E UN SELFIE, S'E' ABBANDONATO AL VIZIO: STRUSCIATE, LIMONATE, AGGRESSIONE AGLI ORIFIZI - SUPER SHOW DI CORPULENTI BALLERINI DALLA SESSUALITÀ VARIOPINTA... - FOTOGALLERY

Gabriella Sassone per Dagospia

Gabriella Sassone per Dagospia

simona ventura e paola perego cantano foto di bacco

“Citofonare Mucca” per passare una serata in compagnia dell’affiatatissimo e iconico duo di conduttrici tv Paola Perego e Simona Ventura, padrone di casa di “Citofonare Raidue”. Pienone delle grandi occasioni, venerdì scorso, al Qube di Via Portonaccio per il “The Annual Red Ball”, non la solita notte disco per ballare tutti sudati e ammassati o andare a caccia di avventure col più spietato dei “rimorchi”, ma un evento che mixa cultura, musica, teatro, intrattenimento e riflessioni.

Lo scopo? Sensibilizzare giovani e meno giovani, come ogni anno, alla prevenzione al fine di evitare Aids e malattie sessualmente trasmissibili. Per la Giornata Mondiale Lotta all’Aids la one-night “Muccassassina” si è tinta di rosso e ha schierato sul palco Paola&Simona, madrine d’eccezione dell’happening, ideato dall’instancabile direttore artistico Diego Longobardi.

mystica foto di bacco

Orgogliosissime di mettere la faccia in questa importante serata per la prevenzione le due conduttrice hanno detto: “Insieme possiamo sconfiggere il pregiudizio e lo stigma verso le persone con l’Hiv”. “E ricordate: proteggersi sempre, discriminare mai”, ha aggiunto Simona, arrivata col compagno inseparabile Giovanni Terzi.

“Prevenire il contagio non vuol dire perdere il divertimento”, le ha fatto eco la Perego, vigilata dal suo make-up artist storico Robin. Il presidente del Circolo “Mario Mieli” Mario Colamarino ha accolto le due dive del tubo catodico amatissime dal popolo “gaio” che ha poi premiato con due targhe per la loro vicinanza e il loro impegno verso le tematiche Lgbtqi+.

il twerking di claudia dei muccadance foto di bacco (3)

“La loro carriera è fatta di stile, glamour e talento che hanno sempre coniugato dando visibilità e vicinanza ai temi della nostra comunità, in modo intelligente e mai banale”, le ha omaggiate Colamarino.

Simona&Paola si sono scatenate e divertite sul palco insieme all’intero cast di animazione di Mucca, i ballerini “Mucca Dance” e i mitici e muscolosi Gogo Boys, sempre mezzi nudi, tra borchie, muscoli oliati a mestiere e perizomi rossi.

il twerking di claudia dei muccadance foto di bacco (5)

In deliro il pubblico adorante quando le nostre amate hanno gorgheggiato con tutta l’anima, stonando a più non posso, il brano “Chimica”, portato a Sanremo da Rettore e Ditonellapiaga. “Con la loro presenza Simona&Paola ci hanno ricordato che impegno e solidarietà passano anche attraverso momenti di festa e aggregazione come questo”, ha urlato al microfono Diego Longobardi.

il popolo di muccassassina foto di bacco (1)

Stracolmo il locale nei vari piani, con la possibilità di effettuare test Hiv gratuiti, riempirsi le tasche di condom “a gratise” e aggiornarsi col vario materiale informativo a disposizione. Notato un ricambio generazionale: moltissimi infatti i giovani e le fanciulle in pista, vogliosi di divertimento e spensieratezza dopo la pandemia. Nel privè a fare gli onori di casa con Colamarino, anche Sebastiano Secci, Stefano Mastropaolo, Andrea Mele. Il tutto sotto l’occhio vigile di Shlomop, il proprietrio del Qube.

mirko e ladiamond foto di bacco

Musica e balli infojati, tra sguardi spermatozoici e brindisi alcolici, fino a notte fonda, con tutti i sessi in pista, maschi mici e machi, bear pelosi, femmine e femminielli, trans in transito, colorate Drag Queen, con i mix del super Dj Orel Sabag che si è alternato alla consolle con i Dj resident di Mucca Jonat Heitch, Anto, Valerio Lazzari, Blackie e Biscotek.

A dare il meglio di loro sul palco per far scalmanare l’alta marea di tarantolati, Nicola Simionato e le Drag La Diamond, Farida Kant, Le Riche e Mystica con i loro fantastici abiti, accessori, parrucconi, trucchi alla Moira Orfei e trampoli assassini ai piedi. Divertimento, trasgressione, sensualità, libertà, sesso che si respira nell’aria per tutti i gusti e un pizzico di follia: questo il segreto di Muccassassina, che va avanti da 33 anni ed è diventato parte fondamentale della “gay culture” italiana e europea. Al grido di “Pari valori, pari dignità e pari opportunità”, come ha ricordato a tutti la vulcanica Super Simo.

claudia dei muccadance foto di bacco (4)

il twerking di claudia dei muccadance foto di bacco (6)

