CAFONALISSIMO MUCCA – IL RE È NUDO, MA PER DAVVERO: IL MUSCOLOSO BALLERINO VESTITO DA RE PER I 30 ANNI DEL “MUCCASSASSINA” RIMANE CON L’AUGELLO AL VENTO PER LA GIOIA DI TUTTE LE PRESENTI. IL PARTY È INIZIATO COSÌ ED È PROSEGUITO PER TUTTA LA NOTTE CON FOLLIE E STRUSCIAMENTI VARI. ALLA FACCIA DEL CORONAVIRUS – C’ERANO AFICIONADOS E CURIOSI, DONNE, TRANS E TRAVESTITI, MICI, MACHI E BEAR BARBUTI, PERCHÉ A MUCCA OGNUNO È SE STESSO E NON HA PAURA DI MOSTRARLO – FOTOGALLERY

Foto di Luciano Di Bacco

Gabriella Sassone per Dagospia

le fanciulle di mucca (1)

Il re resta nudo. Nel mondo epico di Mucca dove tutto è lecito e possibile, quando partono le danze e la musica spara alta dalla consolle riempiendo la pista, il muscoloso ballerino vestito da Re con mantello e corona, resta nudo sul palco. Tutto nudo. Frontale. Mejo di un bronzo di Riace. Per la gioia di tutti i presenti nel dance floor House al piano superiore, che urlano "Woowww" e applaudono. Si parte così. Nella sala Pop lo show invece lo conducono uno stuolo di coloratissime e altissime Drag Queen, La Diamond, Farida Kant, Melissa Bianchini, LaSheeva, Chiquita Boom Boom, che ripercorrono in musica e in balli questi 30 di Muccassassina, regalando anche tutte le sigle storiche di apertura-serata ideate in queste tre decadi per la trasgressiva one-night.

le fanciulle di mucca (18)

i gogo boys di muccassassina (10)

Alla faccia del Coronavirus e della psicosi collettiva, venerdì scorso, in una Roma semideserta, un'alta marea di persone (duemila?) ha affollato il Qube di Via di Portonaccio, sold out per il party "Epico" con cui Muccassassina festeggiava i suoi 30 anni di vita e di successi. La one-night di tendenza Lgbt nota in mezzo mondo che piace sempre più a tutti i sessi e a tutte le età, ha voluto brindare con un festone alle 1500 notti di divertimento senza freni e trasgressione, di grande musica con dj di tutto il mondo in consolle e animazione al top, di spettacoli sul palco e di celebrities straniere e nostrane a scatenarsi in pista, ma anche di diritti e battaglie sociali.

il popolo di mucca (7)

L' “Epico – Muccassassina 30th Birthday Party”, organizzato dal direttore artistico Diego Longobardi e da Stefano Mastropaolo, ha un'ambientazione imperiale, tra dei dell'Olimpo, Messaline e unicorni. In pista, il delirio, tutti a ballare scatenati, felici e sudati. A fare gli onori di casa nel privè Vip, il Presidente del Circolo Mario Mieli Sebastiano Secci circondato dal direttivo e dai volontari del Mieli.

sebastiano secci col direttivo del mario mieli foto di bacco

Secci e Diego Longobardi tagliano la torta del trentennale tra applausi e flash. Omaggiata da tutti, la senatrice Monica Cirinnà, adorata per la legge sulle Unioni Civili. Sul tardi arriva il regista Matteo Garrone, amante delle discoteche e delle feste affollate ma non dei flash, scortato dal produttore Davide Tovi. Mucca piace anche al sangue blu: tra i primi ad arrivare, il principe Jonathan Doria Pamphilj, che da anni organizza nel suo palazzo da sogno un dinner-charity pieno di stilisti e Vip per raccogliere fondi per l'Anlaids.

le fanciulle di mucca (19)

Si diverte nel privè tra selfie e balli la principessa partenopea Irma Capece Minutolo. Passa la serata chiusa nella stanza di Radio Mucca, la mondanissima principessa della nuit Conny Caracciolo, che racconta in diretta con i conduttori Giosuè Ficarella e la Drag Queen Era Splendor tutto quello che succede durante la serata.

le fanciulle di mucca (7)

Ci sono il produttore tv de "Il Boss delle Pizze" Nicola Vizzini, la press- agent Paola Spinetti con Giangio Petrucciani e amiche varie, l'imprenditore della moda Tony Papa, Miria Maiorani (la moglie dello scomparso e compianto re delle notti romane Massimo Marino), la dj Paola Dee, lo stylist Marco Grisolia, l'esperto di moda Paolo Ferrarini. Non mancano i rappresentanti delle ambasciate di Regno Unito e Germania, che con il Mario Mieli collaborano alle organizzazioni dei Gay Pride.

drag queen di muccassassina

le fanciulle di mucca (14)

“Ogni volta che salgo sul palco di Mucca come Presidente del Mario Mieli mi rendo conto che non mi trovo davanti dei semplici clienti ma le anime della nostra Comunità che considera quel gesto folle di interrompere la musica all’una di notte per fare dei discorsi e delle presentazioni un rito importante: diamo infatti voce a tutte quelle realtà che hanno bisogno di uno spazio per farsi sentire, non importa se siano compagnie teatrali, associazioni o movimenti. Quello che conta è il messaggio di rispetto, accoglienza, inclusione. E la vostra presenza a Mucca serve ad aiutare la nostra comunità”, dice Sebastiano Secci prima che la festa prenda il volo e la pista si riempia con i dj set trascinanti dei dj resident Enrico Meloni, Bradshaw e Ruslan.

il popolo di mucca (1) gabriella sassone foto di bacco

Guest star in consolle, dalla Grecia il dj GSP e dalla Germania la drag-dj Gloria Viagra; voice dalla Gran Bretagna Diva Tonnic. Piume, lustrini, paillettes, tacchi assassini, ciglia finte, ma anche T-shirt e jeans, borchie, giubbotti di pelle. Aficionados e curiosi, donne, trans e travestiti, mici, machi e bear barbuti: ognuno a Mucca è se stesso e non ha paura a mostrarlo. Qui tutto quanto fa spettacolo. La serata vola fino a notte fonda, difficile anche camminare tra la folla per raggiungere la terrazza per fumare. I festeggiamenti per i 30 anni di Mucca in realtà sono iniziati da un mese.

sebastiano secci con era spendor foto di bacco

gina dee foto di bacco (1)

Venerdì scorso ospiti della one-night trasgressiva sono state Asia Argento e Vladimir Luxuria: la prima si è esibita in consolle col suo dj Set, Vlady ha fatto a vocalist cantando anche una "Bella Ciao" remixata. Le due amiche peperine poi si sono baciate in bocca, anche per la gioia dei flash. Non che fosse la prima volta. Ma ogni volta fa notizia. Vicino ai bagni, tra statue desnude, si regalano condom, perchè prevenire è meglio che curare e il sesso deve essere sempre sicuro e protetto. Amen! Auguri Mucca, ultimo baluardo del divertimento by night capitolino!

