CAFONALISSIMO NO "DISCUSSIONE", NO PARTY! ALLA CASINA DI MACCHIA MADAMA DI ROMA GRANDE FESTA PER IL NUOVO MENSILE DE "LA DISCUSSIONE" – AVVISTATI I MINISTRI PIANTEDOSI, GILBERTO PICHETTO FRATIN CON L’OCCHIO SEMPRE UN PO’UMIDO, ADOLFO “URSS” URSO E L’UOMO DEL PNRR FITTO. E POI ANGELINO ALFANO, GASPARRI COL SORRISO MAGICO, LA CASELLATI "MAZZANTI VIEN DAL MARE", IL MELONIANO “MINNIE” DONZELLI E LA BURROSA ANNA LA ROSA – A RUBARE GLI OCCHI LE FIGLIE DI GIANFRANCO ROTONDI CON LE LORO BOMBASTICHE AMICHE: ALTRO CHE I DEMOCRISTIANI “PICCOLI, STORTI E MALFATTI” – FOTO BY LUCIANO DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Da https://ladiscussione.com/

mariangela rotondi e le sue amiche foto di bacco

“Comunichiamo Green”, il mensile de La Discussione, – per una nuova cultura e pratica in difesa dell’ambiente -, nasce sotto i migliori auspici. L’iniziativa editoriale è stata presentata al Dinner party tenuto mercoledì sera alla Casina di Macchia Madama, una delle più affascinanti dimore storiche di Roma.

Tra gli ospiti molti protagonisti del Governo, delle Istituzioni, tra questi i ministri Matteo Piantedosi, Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Raffaele Fitto, l’ex ministro Angelino Alfano e i deputati Gianfranco Rotondi, Giorgio Mulè, Giovanni Donzelli. I leader di impresa come Gianni Lettieri e Claudia Salvestrini, direttrice del consorzio PoliEco, e dell’Associazionismo, come Ettore Prandini presidente di Coldiretti, il vertici del WWF con il presidente Luciano di Tizio, tra le personalità il vescovo Antonio Staglianò presidente della Pontificia accademia di teologia e vescovo emerito di Noto.

matteo piantedosi ettore prandini foto di bacco

Mensile delle buone pratiche

I numerosi presenti sono stati accolti dalla direttrice editoriale de La Discussione. Anna La Rosa, dall’onorevole Giampiero Catone e dal direttore responsabile Giuseppe Mazzei.

“Sarà un mensile sempre accanto alle aziende, al Made in Italy. Racconterà le buone cose che il governo, le Regioni e le Istituzioni faranno per farci vivere meglio”, ha sottolineato Anna La Rosa. Molti e preziosi per “Comunichiamo Green”, i suggerimenti avuti dagli ospiti nel dibattito animato dalla direttrice editoriale.

Ambiente e legalità

givanni donzelli gilberto pichetto fratin gianfranco rotondi foto di bacco (3)

“Un onore essere invitato da una testata storica”, ha esordito il ministro degli interni Matteo Piantedosi, “come Ministero grande attenzione ai temi ambientali, pensiamo alle ecomafie o hai tanti interessi che ha la criminalità organizzata come nella produzione delle rinnovabili o nella gestione del ciclo dei rifiuti. Segnalo come nostra importante iniziativa, la totale riconversione dei mezzi dei vigili del fuoco con l’energia elettrica. Se dovessi scrivere un’editoriale sul vostro giornale, punterei su questo”.

Gli obiettivi da cogliere

rigatoni all amatriciana per gli ospiti

“Transizione ecologica, gli obiettivi posti dall’Europa per il 2030-2050 sono sfidanti”, ha spiegato Adolfo Urso ministro per le imprese e il Made in Italy, “sfida difficile per il sistema industriale europeo sociale stare al passo di questi obiettivi per le condizioni di partenza. L’attuale commissione aveva preparato il tutto in un contesto prepandemico. E quindi penso alle difficoltà trovate in questo periodo come la mancanza di un chip per l’auto o un elemento primario per un farmaco. La guerra è in atto da 18 mesi, facendo schizzare l’energia alle stelle. Insomma, sono cambiati gli asset strategici. Qualcosa, in Europa, deve cambiare. Tramite il Pnrr il mio dicastero avrà ulteriori 8 miliardi che saranno usati a sostegno delle imprese e della transizione ecologica a cui crediamo fortemente. Ma bisogna convincere l’Europa a coniugare i due binari ecologici e digitali con la sostenibilità del nostro Paese”.

gianfranco rotondi la moglie maria grazia e le figlie federica daria e mariangela foto di bacco

