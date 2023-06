12 giu 2023 11:27

CAFONALISSIMO PRIDE – AL GRIDO DI “MENO FASCI, PIU' FROCI”/"+RICCHIONI, -MELONI", LA SINISTRA CHE SI PIACE SI RITROVA IN STRADA A ROMA PER IL PRIDE – TRA UNA MAREA DI DRAG QUEEN RAINBOW E MANZI DEPILATI, SPICCA ELLY SCHLEIN IN BIANCO (CONSIGLIO DELL’ARMOCROMISTA?) A BRACCETTO CON LA BOSCHI, SMALTATA COME UNA VASCA DA BAGNO – CON IL SINDACO GUALTIERI AD APRIRE IL CORTEO, NICHI VENDOLA CON IL COMPAGNO, ZORO, CECCHI PAONE CON IL FIDANZATINO, NICOLA ZINGARETTI SENZA CAROCCI, BOBO CRAXI – SUL CARRO PRINCIPALE PAOLA E CHIARA CON BOCCE IN BELLA VISTA E... – FOTO BY DI BACCO