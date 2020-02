CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA

Foto di Luciano Di Bacco

Gabriella Sassone per Dagospia

nando lassalandra pippo baudo edoardo vianello foto di bacco

Il bravo presentatore c’è ed è il re dei presentatori: Pippo Baudo. La spalla pure: Giancarlo Magalli. E la valletta? Beh, la statuaria Vittoria Schisano il physique du role ce l’ha, inutile negarlo. In gara non ci sono 24 cantanti mischiati tra rapper, trapper, neomelodici, vecchi glorie e rockettari come sul palco dell’Ariston, ma una serie di canzoni che la giuria presente deve votare per eleggerne la regina.

andrea vianello saluta fausto bertinotti foto di bacco pippo baudo mario pescante foto di bacco (1)

Che succede se Sanremo ti rimbalza, ti ignora, non ti cerca anche se su quel palco, almeno come ospite alla strega di Albano&Romina e i ricomposti Ricchi e Poveri, ci saresti stato benissimo e avresti fatto ballare l’intero teatro? Succede che il tuo festival privato te lo fai da te. Un festivalino all’amatricina per pochi happy few. Edoardo Vianello, 81 anni e l’energia di sempre (invidiabile davvero), l’altra sera ha riunito gli amici più cari, una quarantina di persone, al ristorante Valentine dell’hotel Valadier, in pieno centro, per regalar loro una serata dal sapore festivaliero, scherzamente battezzata “Live – Non è Vianello”.

susanna pescante gabriella fagno dina minna fausto bertinotti foto di bacco

gabriella fagno nando lassalandra fausto bertinotti foto di bacco

Edoardo ha cantato accompagnato dal chitarrista Alessandro D’Orazi una quindicina di sue canzoni. Non quelle storiche e conosciutissime come i “Watussi” o “Abbronzatissima”, ma i brani meno gettonati, i lati B dei suoi dischi o i brani mai pubblicati, canzoni d’amore, intime, scritte nel corso della sua lunga carriera ispirate da incontri, amori e storie di vita vissuta. Ad ascoltare, tra un piatto e l’altro offerto dal “Valentine” e dal suo proprietario Nando Lassalandra, ci sono i già citati Pippo Baudo scortato dalla fida Dina Menna, Magalli e la bella Vittoria Schisano col compagno Donato.

edoardo vianello canta per i suoi amici foto di bacco (6) paolo notari foto di bacco

Ma anche gli splendidi Berty-Night, Fausto e Lella in verde smeraldo, Mario e Susanna Pescante, Andrea Azzarone, l’ortopedico Pier Paolo Mariani, Paolo Notari, Bruno Turchetta. Non poteva mancare il nipote di Edoardo, Andrea Vianello con la moglie Francesca, autore di alcune delle canzoni di Vianello. Tutti loro fanno parte della giuria e devono votare sulle schede le canzoni via via presentate. A fare gli onori di casa ed accogliere gli amici, la bella moglie di Vianello, Frida Ismolli, al suo fianco da 22 anni (ma si sono sposati nel 2006).

edoardo vianello con la moglie elfrida foto di bacco

mario pescante e la moglie susanna foto di bacco

E tra applausi e coretti, a fine serata la canzone vincitrice è “Ma guardatela”. Anche se Bertinotti e Super Pippo sono rimasti stregati da “Parlami di te”, che nel 1966 Edo portò sul palco dell’Ariston in coppia con la cantante francese Francoise Hardy. Una struggente canzone d’amore che lui scrisse dimenticando “le pinne, i fucile e gli occhiali” e “gli altissimi negri”. “Via dei Banchi Vecchi 23” si è classificata seconda, l’autore è proprio l’ex direttore di Raitre Andrea Vianello. Insomma, anche le canzoni che Vianello con la sua voce possente non è riuscito a far diventare tormentoni amatissimi cantati da tutti hanno il loro perché. Anche a distanza di anni.

edoardo vianello canta per i suoi amici foto di bacco (1)

alessandro d orazi foto di bacco (1)

E a proposito di Sanremo, Vianello ha ricordato di essere stato l’artefice insieme al suo inseparabile amico Franco Califano del successo de “I Ricchi e Poveri”, che quest’anno tornano sul palco dell’Ariston nella formazione originale. Già, per una volta non è stato il solito Baudo a creare qualcuno! Furono Edo e Califfo a lanciarli: erano i lori discografici con la loro “Apollo” e li portarono a Sanremo con “La prima cosa bella” che vinse il Festival. L’anno seguente ci riprovarono con il brano “Che sarà”.

fausto bertinotti pippo baudo foto di bacco vittoria schisano edoardo vianello foto di bacco

“Ma sono stati irriconoscenti, non ci hanno mai nominati, non hanno mai raccontato che siamo stati noi a fare la loro fortuna”, dice Vianello. E la moglie Frida rincara la dose: “I Ricchi e Poveri li devono ringraziare, li devono nominare: perchè non lo hanno mai fatto?”. E poi sul mitico Califfo aggiunge: “Quando è morto, solo come un cane, siano stati i primi a correre a casa sua. Franco era una persona valida, buona, troppo generoso al punto che tutti si sono approfittati di lui che era molto ingenuo anche sul lavoro”.

nando lassalandra edoardo vianello e la moglie elfrida giancarlo magalli foto di bacco fausto bertinotti andrea vianello foto di bacco

Frida dice ancora: “Edoardo ha fatto Saremo 3 volte ma il suo successo non è dipeso da quello, tutti fanno a gara per andare a febbraio su quel palco ma poi arriva la bella stagione e Edoardo li frega tutti: i suoi concerti sono sempre sold out ovunque!”. Dulcis in fundo l’affondo: “ Mio marito andava invitato a Sanremo: sarebbe bello e giusto visto che ha 60 anni di carriera e a 81 anni è ancora in attività. Sono rimasti in pochi i cantanti della sua età per questo va invitato: per la sua bravura e per omaggiare la sua lunga carriera”. E chiamatelo dai, che se lo merita! A fine serata, prima dei saluti, dei baci e degli abbracci, Vianello promette: “Farò un vinile con questi brani per voi amici!”. Applausi. Sipario.

