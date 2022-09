CAFONALONE ALLA VENEZIANA - ARRIVA L'ARTIGLIERIA PESANTE SUL RED CARPET! SBARCA AL LIDO LA BONISSIMA ANA DE ARMAS, CON UN OMAGGIO AL VESTITO ROSA DI MARILYN IN "GLI UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE" - BRAD PITT IN SMOKING, SNEAKERS E OCCHIALI DA TRUCIDONE - ADRIEN BRODY IN VERSIONE "ER CAVALIERE NERO" CON CAPELLO SUPER LECCATO - TESSA THOMPSON SEMBRA ESSERE FINITA DENTRO UNA RETE DA PESCA E ROCIO MUNOZ MORALES SI È PORTATA I LAMPADARI DA CASA - A RAPPRESENTARE L'ITALIA LA "MARILYN DE' NOANTRI", VALERIONA MARINI E MANUELA ARCURI… - VIDEO

la regina è schiattata per farsi sostituire da quella dea di Ana de Armas #Venezia79pic.twitter.com/sh0Iw7cFc5 — ¥le ?‍? (@yleniaindenial1) September 8, 2022

Michela Proietti per www.corriere.it

brad pitt, ana de armas

Brad Pitt, eleganza classica: 9

Eleganza classica per Brad Pitt, che in Laguna si concede una mondanità all’insegna dell’italian style: ospite dell’Hotel Cipriani alla Giudecca ha cenato con pochi amici durante una cena cucinata dallo chef Massimo Bottura. E calca il red carpet di Blonde con stile innato: smoking nero, capelli con la brillantina e occhiali da sole per proteggersi dai flash e per aggiungere quel tocco di mistero che si addice a un vero divo.

adrien brody

Ana de Armas cita Marilyn: 8

Ana de Armas si è impossessata così bene del personaggio di Marilyn Monroe che anche per il red carpet di Blonde, il film dove lei è la protagonista nei panni della diva del cinema, indossa un abito che un mix di citazioni: da una parte il plissé del vestito bianco della pellicola Quando la moglie è in vacanza, dall’altra il rosa (meno acceso) del film Gli uomini preferiscono le bionde.

Adrien Brody, stile italiano: 8

Un altro divo che conquista il red carpet con stile ed eleganza: è la volta di Adrien Brody in smoking total black Giorgio Armani. Anche per lui capelli ingellati, proprio come Brad Pitt: lo stile composto che vince sulle stravaganze da red carpet

madalina ghenea

Madalina Ghenea indossa Marilyn: 7

Madalina Ghenea ha una bella intuizione: rende omaggio alla diva protagonista del film Blonde indossando un abito vintage di Gianni Versace che ha fatto storia: ottima idea.

Rocio Morales, candele spente: 6

Dopo una virtuosa carrellata iniziale Rocio Morales appare un po’ cupa negli ultimi red carpet: ecco la madrina del Festival con un bell’abito Moschino in satin impreziosito da ricami a forma di chandeliers. Troppo scuro però su di lei, poco illuminata, nonostante il motivo del candelabro, anche da trucco e acconciatura.

giulia de lellis

Georgina Chapman brilla: 7

Efficace questo look di Georgina Chapman, che persegue pervicacemente l’ideale di eleganza e divismo che ispira il suo brand Marchesa. La ex moglie di Harvey Weinstein continua a calcare i red carpet a testa alta.

tessa thompson

Julianne Nicholson in rosso: 6,5

Il rosso è come il nero: sempre una bella occasione per mettersi in risalto, però non siamo sicuri che sia il colore perfetto per Julianne Nicholson.

Ludovica Frasca eterea: 8

Bella senza strafare, Ludovica Frasca indossa un abito di Stella McCartney rosa monospalla che valorizza il suo incarnato: la presenza è così regale che sembra di intravedere Beatrice Borromeo sul red carpet veneziano.

Tessa Thompson incappucciata: 6,5

Con una tuta a rete che culmina con un cappuccio Tessa Thompson non vince la gara di eleganza di questo red carpet: ma conquista comunque una menzione d’onore per i gioielli Pomellato.

valeria marini tessa thompson manuela arcuri warren ellis ana de armas adrien brody, georgina chapman ana de armas. ana de armas brad pitt brad pitt cecilia rodriguez ernst knam fabio rovazzi ludovica frasca rosa perrotta manuela arcuri matilde brandi paola turani rocio munoz morales julianne nicholson