LA SPETTACOLARE BARBARA PALVIN, IN VERSIONE PARADISIACA, METTE IN OMBRA TUTTI, E TUTTE…

Gian Luca Bauzano per www.corriere.it

rocio morales

Rocio Munoz Morales: farfalla 6

Alla tentazione del «mi vesto da red carpet» cedono tutte e quasi tutti. Anche la madrina del Festival veneziano 2022 Rocio Munoz Morales. Eccola sul red carpet di «Bones And All» di Guadagnino con un abito peplo/farfalla by Alberta Ferretti. Leggiadra, vaporosa. Ma una scelta, il rosso, un po’ scontata.

Nima Benati: caramella Cruella 5

nima benati

Si sa, Venezia è trionfo di equilibri sull’acqua. Anche Nima Benati sembra in equilibrio ondivago sul red carpet, nel suo modello caramella optical. E tra gli equilibri anche quello tra apnea e respirazione a giudicare dal corpetto che la imbusta con vigore. E c’è pure un tocco alla Cruella dall’omonimo film

Bianca Brandolini d’Adda: ingessata 5

greta ferro

Bella la è Bianca Brandolini d’Adda e ben può portare un modello mix tra cappa in pizzo, mini e sandali alla schiava by Valentino. Ma se scegli un look così, va sfoggiato con un guizzo di follia. E qui la brezza della Laguna l’ha portato via

Marco Fantini e Beatrice Valli: prudenti 6

Un look total black non lo si nega a nessuno. I bellissimi e giovani Marco Fantini e gentil consorte Beatrice Valli giungono sorridenti sul red carpet. Il gioco nero e rosso li fa balzare avanti. Ma almeno dalle new generation un tocco di fantasia in più e meno prudenza di stile, ci piacerebbe

maria chiara milano vieusseux e matteo bassetti a venezia

Kabir Bedi: Sandokan elegant 6/7

Passate le stagioni è sempre un piacere rivedere il Sandokan senza tempo Kabir Bedi in version etno elegant con giacca soprabito a disegni Paisley. Anche senza i Tigrotti di Mompracen vince la battaglia. Con il red carpet

Cristina Marino e Luca Argentero: patinati 7/8

La coppia del giorno. A poche ore dal red carpet veneziano Luca Argentero e la moglie Cristina Marino hanno rivelato che Marino è di nuovo incinta e Argentero a breve sarà papà bis. Lo si vede dall’espressione solare dell’attore e dalla luce della moglie, entrambi in Giorgio Armani. Lui in tuxedo, lei con un modello Privé

taylor russell timothee chalamet

Timothée Chalamet: nude look 8

Il colpo di gran cassa l’ha dato Timothée Chalamet. Eccolo giungere alla première del suo film «Bones And All». Lascia tutti senza fiato con il suo modello con schiena nuda. Un azzardo dal tocco fluidgender da standing ovation. L’età e il finto candore del volto aiutano. Ma ben vengano

Amy Jackson: a cascata 7/8

Come travolta da una cascata di perle Amy Jackson. Make up levigato, taglio à la garçonne e ri-lettura di un pigiama palazzo dell’effetto magico da Mille e una notte by Giorgio Armani. Si vola sul carpet.

Rose Bertram: a contrasto 7/8

bianca brandolini dadda

Less is more e More is less. Rose Bertram sfoggia un modello dai volumi ampi. Schiena nuda e interno gonna fucsia. Il gioco vedo non vedo è vincente e il garbo della modella fa il resto

Luca Guadagnino: fuori taglia 4/5

Versione regista attempato e pensieroso quella di Luca Guadagnino alla prima del suo film «Bones And All». La scena l’ha conquistata il bel Chalamet, il regista invece ha optato per un look Pater familias con occhiale da sole (del quale si pò davvero fare a meno sul red carpet, anche se fossero lenti fotocromatiche) e un doppiopetto. Su camicia smart. Il tutto però non ottiene l’effetto dovuto. E il completo dà l’idea di: «Mi si è ristretto il doppiopetto

maria chiara milano vieusseux e matteo bassetti a venezia

Neelam Gill: flower power 7

Quelle scelte sicure che aiutano. Come il flower (macro) power del modello di Neelam Gill. Attitude da diva d’antan. Ma va benissimo. E Laguna, i fiori e tu... Ci piace ancor di più

Chase Stokes: freeze 6

Quando si dice, non un capello fuori posto.. Come nel caso di Chase Stokes perfetto, fin troppo, nel suo smoking dal panta morbido by Giorgio Armani. Uno di quei casi in cui è l’abito a essersi indossato il destinatario. Visto che fa l’attore interpreti. La stoffa, dell’abito, per farlo c’era . Eccome

timothee chalamet 4

Matteo Bassetti e Maria Chiara Milano Vieusseux: mediatici 6

Abituato al piccolo schermo Matteo Bassetti calibra tutto: sorriso, abbinamenti e moglie al seguito la (bella) signora Maria Chiara Milano Vieusseux. Davvero mediatici da piccolo schermo. Ma siamo sul red carpet. La vita (quasi) reale. Allora lasciamoci andare

Taylor Russell: parigina 8

barbara palvin

Ma dove la si indossa la Couture? Sui red carpet. Ed ecco una delle creazioni Couture di Balenciaga by Demna Gvasalia scivolare dalle passerelle parigine per l’inverno in arrivo e apparire ben sfoggiata e indossata da Taylor Russell. Compresa nel suo ruolo. Ma ben venga

Chloe Sevigny: sbadata 4

Caldo, colpo di sole, colpo d’ala di un Leone veneziano in volo. Chloe Sevigny arriva sul red carpet ancora impegnata a lottare con «quel che ho trovato del mio abito». La invitiamo a ripresentarsi a settembre. Ma quello del prossimo red carpet veneziano

Valentina Sampaio: delicata 7

Un abito a balze leggere come leggero l’incedere della top model Valentina Sampaio, la modella transgender più famosa al mondo. Passerella red carpet in attesa delle passerelle delle fashion week

timothee chalamet 6

Alberta Ferretti: aristo-chic 8

Tante griffe per gli abiti, pochi creativi sotto i riflettori. A rappresentarli stasera ecco Alberta Ferretti. In lungo aristo-chic con leggere lavorazioni che l’hanno resa celebre nel mondo. Perfetta ambassador del suo stile

Madalina Ghenea: sorprendente 6,5

Gran colpo di scena. Sul red carpet, trionfo di scollature anteriori e posteriori, oltre che di abiti cut out, ecco Madalina Ghenea che sorprende. Red carpet dopo red carpet ci ha abituato a modelli che poco lasciavano spazio all’immaginazione. Tutto era “dichiarato”. Ora eccola in pizzo nero con solo la schiena scoperta da un oblò incorniciato. Da premiare. Ma non troppo. Prima che demorda subito. Ps: fa fede la foto...

cristina marino luca argentero

Levante: suadente 7

Un tocco di seduzione ci sta. E anche di dolcezza. Ci pensa Levante, così suadente nella sua posa Art Nouveau nel suo abito laminato con un tocco da sirena

Haider Ackermann: influencer 6

Oggi chiamatemi influencer. Così lo stilista Haider Ackermann defilato fotografa il red carpet di cui è sempre protagonista. Il total look nero, baffo e capelli compresi, un po’ troppo basico e scontato

Greta Ferro: parsimoniosa 5

Volto dall’espressione un tantinello abbacchiata quello di Greta Ferro. Forse per il caldo. E potrebbe essere la ragione per aver optato per un modello molto cut e molto out. Al limite del parsimonioso nell’utilizzo del tessuto. Il top versione: evocazione di un top, alla fine non è poi così top. Si attende nuovo abbinamento tra un bel sorriso e modello vaporoso

Simone Ashley: intimidita 5/6

mark rylance, taylor russell, luca guadagnino, timothee chalamet, chloe sevigny,

On stage sul piccolo schermo come Kate Sharma in «Bridgerton 2», la bellissima Simone Ashley ha coinvolto l’audience. Sul red carpet, pure lei di rosso vestita con il visino timidino timidino, non ottiene lo stesso effetto. Ci consoleremo allora guardandola ai tempi della Londra che fu

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: spaesati 4/5

Probabilmnte li hanno obbligati. E con un’espressione che gli Addams non avrebbero mai sfoggiato, ecco Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presentarsi sperduti, spaesati e per mano sulla Laguna. Forse la mancanza dei riflettori degli studi televisivi o delle case grandefratellesche li trovano impreparati. Ma un po’ di brezza marina e sole ci sta ogni tanto. Che dite?

Tina Kunakey e Vincent Cassel: confusi 3/4

barbara palvin dylan sprouse

Le tenebre non aiutano a celare le non scelte di stile di Tina Kunakey e Vincent Cassel sul red carpet del film «Athena». L’abito stampa cocco su calza nera pesante scelti da Kunakey, di marino e leggiadro nulla hanno. Ancor meno il completo in cotone color sabbia scelto da Cassel perfetto per un lunch in città, ma anche no per la première di un film. Poi certo il tutto è più pratico per una trasferta veloce nel week end e loro sono anche ben abbinati. Ma il sogno?

