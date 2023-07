PARTY PER L INAUGURAZIONE DEL SALONE DI FEDERICO FASHION STYLE A ROMA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Da https://www.viviroma.tv

federico lauri balla foto di bacco (2)

Arrivano uno dopo l’atro. Sono i tantissimi ospiti accorsi all’inaugurazione del nuovo salone di Federico Fashion Style a Piazza Mignanelli, 17 a Roma

“Con questa nuova apertura – dichiara Federico Fashion Style – do veramente forza alla mia attività principale, la mia professione, quella che mi ha dato popolarità e successo cioè imprenditore e parrucchiere riprendendo in mano le forbici per nuove acconciature prestigiose, nella prestigiosa sede di Piazza Mignanelli a Roma. E’ un salone pazzesco che rispecchia in pieno quello che sono io: glamour, lusso e fashion, ispirato ad un bosco fatato con marmi marroni e dipinti di foglie. Inoltre, sono molto felice e orgoglioso di aprire questo nuovo salone proprio di fronte all’atelier di Valentino dove lavora Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo della Maison, che è un mio conterraneo. Una location importante, un sogno che si realizza”.

giacomo urtis federico lauri foto di bacco

Tantissimi ospiti vestiti con abiti coloratissimi, accessoriati con corone di fiori. I colori della primavera e dell’estate come l’abito elegantissimo di Alba Parietti un rosa fuxia. E poi lo stile hippy di Delia Duran accompagnata da Alex Belli fasciato in una camicia floreale. Stesso style anche per Maria Monsè e la figlia Perla. Inoltre, sono arrivati a fare gli onori a Federico anche Valeria Marini, Pamela Prati, Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Alma Manera, Mario Zamma, Luciano Punzo, Giacomo Urtis, Amedeo Goria, l’imprenditore e amico Fabio Palazzi e Mirko Gancitano.

valeria marini canta e balla foto di bacco (2)

A fine inaugurazione una cena luculliana e torta e spumante per tutti. Valeria Marini ha deliziato gli ospiti con le sue canzoni e Federico Fashion Style insieme a tutti i suoi ospiti ha ballato sui tavoli con le note delle più celeberrime canzoni della disco music. Una serata all’insegna del divertimento anche per scaricare tutta la tensione accumulata durante l’inaugurazione.

