DALL’HONDURAS A FORTE DEI MARMI: PAOLO BROSIO RADUNA I NAUFRAGHI DELL’ISOLA DEI FAMOSI PER RACCOGLIERE FONDI PER I BIMBI DELLE FAVELAS – SARAH ALTOBELLO CON TOP DI PIZZO, MIHAJLOVIC CON LA FIGLIA BONA, POI RICCARDO FOGLI IMBRACCIA LA CHITARRA E INIZIA A CANTARE LE CANZONI DEI POOH, E BROSIO BALLA… – VIDEO

foto di gruppo del gala' di paolo brosio ph umicini

1 – I "NAUFRAGHI" DELL'ISOLA DEI FAMOSI A FORTE DEI MARMI PER BENEFICENZA – https://www.lanazione.it/viareggio/spettacoli/video/isola-famosi-vip-1.4571720

stefano bettarini riccardo fogli ph umicini

2 – FORTE DEI MARMI, I VIP DELL'ISOLA PER BENEFICENZA. FOGLI CANTA, BROSIO BALLA – https://www.lanazione.it/viareggio/spettacoli/video/isola-famosi-beneficenza-brosio-1.4571717

paolo brosio ph umicini

3 – FORTE DEI MARMI, I VIP CHIAMATI A RACCOLTA DA BROSIO PER SOLIDARIETÀ. ECCO CHI C'ERA

Da www.lanazione.it/viareggio

demetra hampton ph umicini

Le note dei Pooh improvvisate sulla spiaggia del bagno Annetta. Non ci poteva essere miglior conclusione per la prima giornata della ‘Tre giorni del cuore’, l’iniziativa benefica lanciata da Paolo Brosio per raccogliere fondi per i bimbi delle favelas de La Ceiba che ha calamitato personaggi noti ed ex naufraghi dell’Isola dei Famosi.

marco maddaloni ph umicini

Quartier generale della carovana vip il Versilia Palace Hotel di Fiumetto: poi gli ospiti si sono spostati per un aperitivo al Caffè Giardino al Forte per poi dedicarsi al galà al bagno Annetta.

aaron nielsen ph umicini

Oltre al vincitore dell’Isola dei Famosi Marco Maddaloni e ai finalisti Marina La Rosa e Luca Vismara, presenti Aaron Nielsen, Riccardo Fogli con la moglie Karin (prima uscita ufficiale dopo il gossip pungente sull’Isola), Sarah Altobello, Youma Diakihtè, Demetra Hampton, Viktoria Mihajlovic con mamma Arianna e babbo Sinisa, allenatore del Bologna, Giorgia Venturini, un palestrato Stefano Bettarini, gli ex vincitori del reality Sergio Muniz, Luca Calvani con la moglie Francesca Arena, la tennista Mara Santangelo, il vicepresidente del Cagliari calcio, Stefano Filucchi.

tre giorni del cuore riccardo fogli canta e paolo brosio balla – forte dei marmi 6

Divertimento e mondanità alla cena confezionata dalla brigata del bagno Annetta assieme a quella del Bistrot. Poi Fogli ha imbracciato la chitarra e la magia si è fatta note.

tre giorni del cuore riccardo fogli canta e paolo brosio balla – forte dei marmi 7 tre giorni del cuore riccardo fogli canta e paolo brosio balla – forte dei marmi 5 foto di gruppo del gala' di paolo brosio 1 ph umicini tre giorni del cuore riccardo fogli canta e paolo brosio balla – forte dei marmi 2 tre giorni del cuore riccardo fogli canta e paolo brosio balla – forte dei marmi 3 tre giorni del cuore riccardo fogli canta e paolo brosio balla – forte dei marmi 1 tre giorni del cuore riccardo fogli canta e paolo brosio balla – forte dei marmi 4 stefano bettarini ph umicini luca vismara, marina la rosa e giorgia venturini ph umicini stefano bettarini e sinisa mihajlovic ph umicini demetra hampton, sarah altobello, karin trentini e riccardo fogli ph umicini sergio muniz ph umicini marina la rosa e luca vismara ph umicini karin trentini riccardo fogli ph umicini

sinisa mihajlovic e la figlia viktorija ph umicini