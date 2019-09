LA FERRARI FA 90 - DONNE E MOTORI, BOLLICINE E MEMORABILIA: A ROMA PER CELEBRARE I 90 ANNI DEL CAVALLINO SFILANO SUL RED CARPET ANNA FALCHI, VITTORIO CECCHI GORI, LA CUCINOTTA, ANTONELLA ELIA, LA LOLLO E RITA DALLA CHIESA - SVETTA SU TUTTE ANNALISA CHIRICO, FORSE LA PIÙ AZZECCATA LÌ DENTRO, VISTA LA SUA AMICIZIA CON L'EX PRESIDENTE FERRARI LUCA-LUCA DI MONTEZEMOLO…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Gabriella Sassone per Dagospia

vittorio cecchi gori anna falchi foto di bacco

Donne e motori. Sorrisi Durban's e rombi. Echi dolcevitaioli con dive d'antan e ricconi di ogni dove. Red carpet e ressa delle grandi occasioni. Curiosi e flash. Storie di Instagram in tempo reale e foto photoshoppate a mestiere che manco le Kardashian. Bollicine e memorabilia. Arrivano anche a Roma le celebrazioni per i 90 anni della Scuderia Ferrari. Dopo il mega evento a Milano in Piazza Duomo il 4 settembre, l'altra sera si è festeggiato alla grande nel Ferrari Store di Via Tomacelli.

Dove non potevano mancare, tra una parata di svippati di cinema e tv chiamati a raccolta dal press agent Angelo Perrone, anche alcuni degli 83 ferraristi sbarcati per una manciata di giorni nella Città Eterna. Arrivano da ogni parte del mondo per il consueto raduno a bordo dei loro rombanti gioiellini dai costi proibitivi, preziose "rosse" sia d'epoca che ultimissimi modelli.

susanna galeazzi col marito mattia foto di bacco

I Ferraristi, amanti sfegatati del cavallino rampante, alloggiano all'hotel de la Ville mentre le loro super car sono custodite nel parking di Villa Borghese e guardate a vista da bodyguard privati. Al cocktail party, due magnifiche car mozzafiato (una Ferrari F40 e una anni '50) hanno accolto gli ospiti all'ingresso sul red carpet. Rosse anche le mise di gran parte delle ospiti e delle hostess tutte sorrisi. A brindare col direttore del brand Nicola Boari nello showroom che vende costosi oggetti griffati col marchio del cavallino rampante (tazze, abbigliamento, portachiavi, orologi, bracciali, modellini dei bolidi), ecco Gina Lollobrigida, la 90enne più arzilla e bella del pianeta.

susanna galeazzi alberto bilà foto di bacco

La scortano i suoi due scudieri: il suo manager Alessandro Lo Cascio e il segretario personale Andrea Piazzolla. Entra Anna Falchi al braccio del fidanzato Andrea Ruggeri; Anna poi posa accanto a Vittorio Cecchi Gori e gli tiene la mano. Bella come sempre Maria Grazia Cucinotta. Enrica Bonaccorti è al settimo cielo per il successo del suo nuovo programma su Tv8 "Ho qualcosa da dirti" e sta per dare alle stampe il suo libro "Il condominio". Toccata e fuga per la raggiante neo sposina Eleonora Daniele, sempre piena di impegni. Coccolata da tutti Monica Setta con la biondissima mamma: è un via vai di complimenti per Monica per il successo di "UnoMattina in Famiglia" che conduce con Tiberio Timperi.

saverio ferragina foto di bacco

Nel via vai festaiolo, durante il quale sono state presentate anche le memorabilia delle storiche monoposto in omaggio al 90° genetliaco della Scuderia Ferrari, si vedono pure Catena Fiorello, Andrea Occhipinti, Guido de Laurentiis, Rita dalla Chiesa con la figlia Giulia e il nipotino Lollo, che si diverte a provare il brivido di una gara con i simulatori delle monoposto al piano superiore. Tartine con specialità etniche e internazionali, finger food e champagne a gogò per i 200 ospiti selezionatissimi, tra cui blasonati giornalisti tv come Cesara Buonamici con i colleghi del Tg5 Alberto Bilà, Dario Maltese e Susanna Galeazzi, Laura Chimenti del Tg1, Marzia Roncacci del Tg2, Mariolina Sattanino di Rai Quirinale. E ancora, ecco Mirca Viola, Mita Medici, Antonella Elia. Cartellino timbrato anche per Rosanna Cancellieri, Claudio Domenici, Arianna Ciampoli col marito Alessio, il press agent Saverio Ferragina, sempre in pole position agli eventi che contano.

rita dalla chiesa gina lollobrigida catena fiorello foto di bacco

Avvistato Alessandro Cellamare, capo eventi Ferrari nel mondo. Svetta su tutte Annalisa Chirico, forse la più azzeccata lì dentro, vista la sua amicizia con l'ex Presidente Ferrari Luca-Luca di Montezemolo. Tutti convinti che a festeggiare un marchio che è motivo di grande orgoglio in tutto il mondo era impossibile mancare! Prosit!

vittorio cecchi gori nicola boari foto di bacco vittorio cecchi gori foto di bacco

