FUNERAL – PER L’ULTIMO SALUTO A MARIA GIOVANNA MAGLIE, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, ARRIVA UNA TRUPPA BEN NUTRITA DI LEGHISTI: SALVINI, BAGNAI, BORGHI, CANDIANI – AVANTI CHIOCCI, JOSI, STEFANIA CRAXI, HOARA BORSELLI, SANSONETTI, CAPEZZONE, MIGUEL GOTOR, ASSESSORE ALLA CULTURA DI ROMA – FRANCESCA CHAOUQUI IN LACRIME - IL DISCORSO DI PIETRANGELO BUTTAFUOCO: TUTTE LE FOTO BY DI BACCO

carlo spallino centonze marisela federici foto di bacco

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Da https://notizie.virgilio.it/

Ultimo saluto a Maria Giovanna Maglie. I funerali della giornalista si sono tenuti dalle 12 di giovedì 25 maggio 2023 in piazza del Popolo a Roma, presso la chiesa degli Artisti. Per il 24 maggio dalle 15 alle 18, invece, era prevista la camera Ardente presso la sala della Protomoteca in Campidoglio.

L’ultimo saluto

Il feretro con la salma di Maria Giovanna Maglie, che si è spenta il 23 maggio 2023, è arrivato alla chiesa degli Artisti in piazza del Popolo intorno alle 11.45.

gian marco chiocci foto di bacco

Alla cerimonia era presente il marito della giornalista, Carlo Spallino, artista ed esperto di galateo. Ad accogliere l’arrivo del feretro anche Miguel Gotor, Assessore alla cultura, e Matteo Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come riportato da Il Sole 24 Ore.

A fornire le informazioni sul funerale, oltre che ad avvisare della morte di Maglie, era stata Francesca Chaouqui, molto legata alla giornalista e saggista.

Il cordoglio sui social

Tra i primi a scrivere un messaggio di cordoglio sui social era stato Matteo Salvini, che l’aveva ricordata come “Amica dalla voce forte e originale, oratrice appassionata, giornalista e intellettuale raffinata, soprattutto donna coraggiosa, indipendente e libera”.

il feretro di maria giovanna maglie foto di bacco

Un messaggio in ricordo della giornalista era arrivato anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Forte, intelligente, combattiva, una professionista seria e sempre pronta al confronto. Ci mancherà” aveva scritto sui social.

A loro si erano accodati tanti altri politici, giornalisti, personaggi dello spettacolo, tra cui Vittorio Sgarbi, che l’aveva ricordata come “Coraggiosa e tenace. Donna di mille battaglie. Giornalista preparata e scrupolosa che rifuggiva dai luoghi comuni. Con me complice anche d’incursioni nella politica, senza pregiudizi, ma con una grande voglia di fare”. Dal letto d’ospedale Maria Giovanna Maglie, pochi mesi prima della sua morte, aveva presentato il libro sul caso di Emanuela Orlandi

Chi era Maria Giovanna Maglie

francesca chaouqui foto di bacco.

Maria Giovanna Maglie era nata a Venezia nel 1952 e aveva cominciato a lavorare nel mondo del giornalismo poco più che 20enne a L’Unità. Per il giornale si occupò prevalentemente di politica internazionale, fino a quando non abbandonò nel 1989 per divergenze con il Partito comunista. Passo quindi alla Rai, dove fu inviata di guerra per il Tg2 nella prima Guerra del Golfo per poi stabilirsi a New York e lavorare come corrispondente da lì fino al 1993.

cesare ranucci rascel foto di bacco.

matteo salvini foto di bacco hoara borselli carlo spallino centonze foto di bacco hoara borselli piero sansonetti foto di bacco la chiesa degli artisti di roma foto di bacco marisela federici carlo carnacini foto di bacco don walter insero foto di bacco gian marco chiocci foto di bacco matteo salvini hoara borselli foto di bacco. guia sospisio francesca chaouqui foto di bacco. simona renata baldassarre foto di bacco gian marco chiocci foto di bacco maria rizzotti carlo spallino centonze foto di bacco pietrangelo buttafuoco alberto bagnai stefano candiani foto di bacco registro delle firme funerale maria giovanna maglie foto di bacco maria rizzotti carlo carnacini foto di bacco alberto bagnai foto di bacco carlo maglie foto di bacco stefania craxi foto di bacco guia e ricky sospisio foto di bacco daniele capezzone foto di bacco francesca chaouqui marisela federici carlo carnacini foto di bacco camilla morabito roy de vita francesca chaouqui foto di bacco maria rizzotti foto di bacco maria rizzotti foto di bacco gian marco chiocci foto di bacco roberto lucifero con la principessa soraya malek d afghanistan foto di bacco leonardo metalli foto di bacco carlo maglie foto di bacco carlo spallino centonze marise stirpe marisela federici foto di bacco. matteo salvini claudio borghi foto di bacco giulio terzi di sant agata foto di bacco don walter insero foto di bacco luca josi foto di bacco leonardo metalli foto di bacco. stefano candiani foto di bacco camilla morabito carlo spallino centonze marisela federici foto di bacco principessa soraya malek d afghanistan foto di bacco giorgio rutelli foto di bacco gian marco chiocci foto di bacco matteo salvini claudio borghi foto di bacco alberto bagnai foto di bacco francesca chaouqui matteo salvini foto di bacco francesca chaouqui foto di bacco stefania craxi foto di bacco matteo salvini alessandra filograno foto di bacco carlo maglie foto di bacco pietrangelo buttafuoco foto di bacco maria rizzotti carlo spallino centonze foto di bacco matteo salvini foto di bacco luca josi foto di bacco matteo salvini francesca chaouqui foto di bacco. alberto bagnai foto di bacco pietrangelo buttafuoco alberto bagnai stefano candiani foto di bacco simona renata baldassarre foto di bacco daniele capezzone foto di bacco 1 matteo salvini foto di bacco giulio terzi di sant agata foto di bacco stefania craxi foto di bacco matteo salvini claudio borghi foto di bacco patrizia mirigliani foto di bacco francesca chaouqui foto di bacco alessandra filograno foto di bacco luca josi camilla morabito marisa stirpe marisela federici foto di bacco l uscita del feretro foto di bacco matteo salvini francesca chaouqui foto di bacco. gian marco chiocci foto di bacco giulio terzi di sant agata foto di bacco francesca chaouqui foto di bacco carlo spallino centonze stefano candiani foto di bacco. giulio terzi di sant agata foto di bacco principessa soraya malek d afghanistan foto di bacco pietrangelo buttafuoco foto di bacco don walter insero foto di bacco camilla morabito marisa stirpe marisela federici foto di bacco carlo spallino centonze marisela federici foto di bacco corone di fiori foto di bacco hoara borselli piero sansonetti foto di bacco stefania craxi alberto bagnai foto di bacco matteo salvini foto di bacco leonardo metalli foto di bacco