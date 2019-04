FUNERAL – “CIAO MASSIMO, A FRAPPÈ”: ROMA SALUTA MASSIMO MARINO, MA TRA LA MIRIADE DI PORNOSTAR, SPOGLIARELLISTE E SEXY STAR CUI HA DATO LUSTRO L’UNICA AD ANDARE A SALUTARLO È STATA CICCIOLINA – C’ERANO INVECE TUTTI GLI AMICI ''NOTTURBINI": IL MICRONOFONISTA STORICO DEL “COSTANZO SHOW” SCHULTZ, FULVIO ABBATE E PIOTTA, FRANCA KODI E TOMMASO LABATE, CLAUDIO DONATO…

in ricordo di massimo marino

A FRAPPE'… - STEFANO CIAVATTA: CON LA MORTE DI MASSIMO MARINO SE NE VA L’ULTIMO DEI MOHICANI DELLA CAPITALE, UNA RAZZA RIGOROSAMENTE STRADAROLA, ESIBIZIONISTA E GUASCONA. GENTE IRRIPETIBILE. DAI PRIVÉ DELLA CASSIA AI VILLONI SULL’APPIA ANTICA, DALLE BALERE DEL PALACAVICCHI AI FORNI DOLCE & SALATO SULLA TIBURTINA, QUANDO NESSUNA ROMA ESCLUDEVA L'ALTRA. MASSIMO ERA UN SELF MADE MAN, QUANDO NEL 1989…

miria la compagna di massimo marino (1)

FUNERALI DI MASSIMO MARINO

Gabriella Sassone per Dagospia

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Ilona Staller arriva per ultima. Quando c'è già stata la comunione. Accompagnata dal figlio Ludwig. Occhialoni scuri e di nero vestita. Mi vede, mi saluta subito e mi dice: "Volevo mettere sulla bara di Massimo la mia coroncina di fiori. L'ho portata apposta, ricoperta di rose rosse. Perchè io a Massimo volevo bene davvero".

funerali di massimo marino (2)

"Vai avvicinati, poggiala subito sulla bara, che la messa sta finendo", rispondo. Evvai: Cicciolina ha un cuore. Non va solo in giro a lamentarsi per il taglio della sua pensione da parlamentare e perchè non guadagna più così tanto per campare alla grande. Lo ha dimostrato oggi, alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, intervenendo al funerale di Massimo Marino, il gladiatore delle notti romane stracult, editore del Viviroma Magazine da 31 anni e conduttore e ideatore del suo programma porcino "Viviroma Television", in onda su Teleambiente e altre emittenti private laziali.

l arrivo del feretro

Cicciolina è una grande: è stata l'unica a venire a salutarlo, tra la miriade di pornostar, spogliarelliste e sexy star cui Massimo Marino ha dato lustro col suo programma, nei fumosi localini di lapdance a luci più o meno rosse, con le sue volèè, i suo schiaffeggiamenti sulle chiappe toste al grido di "Tamburi lontani". Neanche una che si fosse presentata.

er piotta tommaso zanello

Anche se a Massimo, il re dei porcini, volevano tutti bene. Con la sua faccia un po' pasoliniana, gli occhiali scuri di notte, gli stivali da cowboy dalle punte assassine, la vocetta stridula. E un cuore grande così. Sempre pronto a buttarsi in pista per i temi sociali, sempre pronto a combattere le droghe, sempre pronto a mettersi al servizio di chi ne aveva bisogno. E gli amici della notte ci sono tutti a dare l'ultimo saluto al loro "Re", sopraffatti da una commozione sincera.

mr ferdy e gianfri

C'è Ferdinando Ventura del sexy shop "Beautiful", Franco Iamanna proprietario dei club "Diva Futura" e "Blu Moon". Ci sono i colleghi nottambuli Roccardo Modesti e Angelo Martini. Si rievede affranto fuori della chiesa il mitico Schultz, il microfonista storico del Maurizio Costanzo Show. Arrivano tra i primi i giornalisti Fulvio Abbate, grande amico di Massimo, e Tommaso Labate.

gabriella sassone fulvio abbate

Lacrime, applausi, volti sconvolti. Il libro delle firme e delle dediche si riempe.

La chiesa è piena alle ore 15: per una volta i nottambuli si sono alzati presto per esserci e testimoniare il loro affetto. La madre di Massimo, al banco in prima fila, si dispera. Si alza, piange, si avvicina alla bara, bacia la foto del figlio adorato. Abbraccia il parroco che celebra la messa. Mamma Rossana, 85 anni, confessa alla fine di aver già perso un figlio a soli 23 anni, tanto tempo fa. Si chiamava Fausto. "Non doveva morire anche Massimo adesso, non doveva morire", ripete in lacrime. Massimo non lo aveva mai raccontato neanche a me, di questo fratello sfortunato, a me che ho lavorato con lui per 30 anni. Intorno alla bara di legno chiaro con grande croce d'oro, i cuscini di fiori degli amici più cari, come Alberto Salerno del "MoMo'" Republic, che gli apparecchiò nel suo locale un festone per i 50 anni, consacrato ai posteri perché finito anche sul libro "Cafonal" di Roberto D'Agostino, tanto pullulava di strip teaser e pornodive.

mr carlos con riccardo modesti

Il cuscino delle tre sorelle Marino, Fabiana, Marina e Barbara, è con rose gialle e rosse. Lui era un grante tifoso della Roma. Impietrita dal dolore, invece, non si alza dal banco e non dice una parola, la compagna storica di Massimo, Miria Maiorano, che le è stata vicino in ospedale, al Policlinico Umberto I, fino all'ultimo respiro. Il gladiatore, che aveva già sconfitto un brutto male 15 anni fa e si considerava un miracolato, se ne è andato alle 6 del mattino di venerdì 19 aprile, vinto da un tumore fulminante al pancreas, che non ha dato scampo.

mr bob

A dargli l'ultimo saluto dal mondo della musica e dalla notte, ecco Tommaso Zanella, Er Piotta, accompagnato dal produttore Claudio Donato, proprietario anche di "Goody Music. Ecco Ferdy Colloca, l'artista e dj noto col diminutivo di Mr. Ferdy, Flavio Koea, i fotografi che collaboravano al Viviroma Giancarlo Sirolesi, Luciano Di Bacco e Andrea Arriga, i dj Vortex, Andrea Belfiore e Fabio Cassandro, i giornalisti Fabrizio Pacifici, Giò di Giorgio, Fabio Carnevali.

ferdinando ventura

C'è Floriana Secondi, c'è Enio Drovandi, Andrea Fragasso proprietario di Mondo Radio, il cantante Roberto Bernardi, la ristoratrice Lolli Melaranci, Bob Cappelli e Carlos Piantanida che per anni diedero vita alle one-night "Transmania" che erano tutto un programma. Visibilmente commosso Stefano Natale, l'amico storico e vicino di casa di Carlo Verdone, a cui Carletto si ispirò per la sua voce nasale e romanesca, con cui fece parlare il suo mitico Mimmo di "Bianco Rosso e Verdone". Grandi applausi, urla "Ciao Massimo", "A frappè", riecheggiano in chiesa e davanti al sagrato quando la bara esce.

ennio drovandi

La mamma, sorretta dalle sorelle, con un filo di voce, ringrazia tutti. Non si aspettava tante gente e tante manifestazioni di affetto. Da oggi siamo tutti un po' più soli e un po' più tristi senza un personaggio unico nel su genere, incapace di qualsiasi cattiveria e malvagità, un pedinatore della notte che ci svelava i suoi vizi e i suoi riti, che sarebbe piaciuto anche a Fellini, così come è piaciuto a Carlo Verdone, Enzo Salvi, Enrico Vanzina, Maurizio Battista, che lo hanno spesso voluto nei loro film come caratterista. E ora, vederlo lì in quella bara, dove mai avremmo voluto vederlo, ci fa tornare alla mente il film "Grande Grosso e Verdone" in cui Carlo lo trasformò in un becchino pippato e strampalato che faceva morire dal ridere. Ironia della sorte? Massimo sarà cremato e l'urna sarà conservata al Verano. Ciao amico mio! A frappè!

