FUNERALINO DELLE PIANE - ''IL CINEMA ITALIANO FA SCHIFO, NON GLI HA PORTATO RISPETTO. DOV'ERA OGGI?'' UN PUPI AVATI DURISSIMO AI FUNERALI DI CARLO DELLE PIANE, IL CARATTERISTA CHE LUI TRASFORMÒ IN ATTORE FETICCIO. GARINEI: ''FORSE IL PIÙ GRANDE CARATTERISTA DI TUTTI I TEMPI'' - LA MOGLIE: ''VOLEVA CHE MI FACESSI BELLA IL GIORNO DEL SUO FUNERALE''

IL FUNERALE DI CARLO DELLE PIANE SI SONO TENUTI NELLA CHIESA DEGLI ARTISTI IN PIAZZA DEL POPOLO A ROMA

Giuliano Benvegnù per www.corriere.it

Un lungo fragoroso applauso ha accompagnato l'uscita del feretro di Carlo delle Piane dalla chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Tanta la gente, anche non del mondo dello spettacolo che è venuta a salutare l'attore morto il 23 Agosto. «Grande e Bravo» ci ha tenuto a specificare Paola Saluzzi. «Lui forse solo adesso ha avuto il premio che doveva avere - ha aggiunto Enzo Garinei — era forse il più grande caratterista di tutti i tempi, ma contano solo i grandi attori. «Pupi Avati: «Attore fondamentale della mia vita. Fellini mi disse non posso chiamarlo perché è troppo vostro. Il cinema Italiano — ha poi detto il regista — fa schifo, non gli ha portato rispetto. Dove era oggi?»

DELLE PIANE, LA MOGLIE: «VOLEVA CHE MI FACESSI BELLA IL GIORNO DEL SUO FUNERALE»

Claudio Guaitoli per www.corriere.it

La camera ardente di Carlo Delle Piane è stata allestita, lunedì 26 agosto, al policlinico Gemelli di Roma. Parenti ed amici sono giunti per rendere omaggio al noto attore italiano scomparso il 23 agosto. Il ricordo della moglie Anna Crispino: «Il cinema italiano ha perso un grande attore e una voce vera, perché lui era autentico», conclude, emozionata, la moglie. Alle 15, i funerali, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo.

