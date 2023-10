18 ott 2023 18:27

ISRAELE PROVA A CHIUDERE I RUBINETTI FINANZIARI AD HAMAS – GERUSALEMME ORDINA IL BLOCCO DI PIÙ DI 100 CONTI CORRENTI IN BITCOIN PER COLPIRE I FINANZIAMENTI ALL’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA PALESTINESE - PER ANNI I GRUPPI TERRORISTI HANNO UTILIZZATO I MERCATI DI CRIPTOVALUTE, NON REGOLAMENTATI, PER RICEVERE E TRASFERIRE DENARO – NEGLI ULTIMI GIORNI LE AUTORITÀ DI POLIZIA ISRAELIANE HANNO SEQUESTRATO MILIONI DI DOLLARI...