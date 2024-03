“SOTTO LA MIA GESTIONE SOLO LA JUVE HA VINTO PIU’ TITOLI DI NOI” – LOTITO SHOW ALLA FESTA PER I 63 ANNI DI GUIDO D'UBALDO, FIRMA STORICA DEL “CORRIERE DELLO SPORT” E PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO – DA FABRIZIO RONCONE A FRANCESCA REGGIANI, DA DAVIDE DESARIO AL DEPUTATO DEM FILIPPO SENSI FINO A GIANNI TOGNI, CHE HA INTONATO “LUNA”: ECCO CHI C’ERA NEL LOCALE ALLE CAPANNELLE, A ROMA, DOVE SI È SVOLTA LA CENA – NON MANCAVA LA QUOTA GIALLOROSSA CON GLI EX CALCIATORI PICCHIO DE SISTI, SEBINO NELA E MIKI KONSEL…

1 – I 63 ANNI DI GUIDO D'UBALDO, GRANDE FESTA A ROMA

Da www.adnkronos.com

claudio lotito guido d ubaldo

Calciatori, giornalisti, politici, attori e cantanti. Tutti per festeggiare i 63 anni di Guido D'Ubaldo, firma storica del Corriere dello Sport e presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. In un locale alla Capannelle, quasi 200 persone hanno risposto all'invito di D'Ubaldo: "Ho deciso di riunire tutte le persone importanti per me, un modo per stare insieme e ricordare i vecchi tempi".

roberto napoletano davide desario guido d ubaldo stefano barigelli massimo martinelli

Tra gli invitati, gli ex calciatori della Roma, Odoacre Chierico, Tonino Tempestilli, Michael Konsel, Sebino Nela e Giancarlo 'Picchio' De Sisti, l'attrice Francesca Reggiani e Gianni Togni, che ha intonato 'Luna', il deputato del Pd Filippo Sensi e il senatore di Fi e presidente della Lazio, Claudio Lotito.

E poi tanti colleghi di D'Ubaldo, giornalisti sportivi e non solo, volti Rai, i direttori del Messaggero, Massimo Martinelli, del Quotidiano del Sud, Roberto Napoletano, della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, dell'Adnkronos Davide Desario, Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera, Fabrizio Roncone e Filippo Ceccarelli.

2 – LAZIO, LOTITO ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI GUIDO D'UBALDO

Da www.corrieredellosport.it

guido d ubaldo picchio de sisti

Claudio Lotito non è voluto mancare. Senatore della Repubblica, presidente della Lazio, ma anche giornalista iscritto all’Ordine (elenco pubblicisti) ha festeggiato in presenza i 63 anni di Guido D’Ubaldo che mercoledì sera ha riunito in un locale romano quasi tutti gli amici di una vita e del suo mondo professionale.

D’Ubaldo è attualmente il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e per tantissimi anni è stato la prima firma del Corriere dello Sport-Stadio al seguito della Roma.

guido d ubaldo con ospiti giuseppe giannini

Alla serata hanno partecipato anche personaggi del mondo dello spettacolo (tra gli altri Gianni Togni e Francesca Reggiani) e tantissimi ex giallorossi: da Giuseppe Giannini a Sebino Nela, da Chierico a Di Carlo, passando per Cervone, Tempestilli, Candela, Konsel, Righetti, Faccini e De Sisti. Lotito era perfettamente a suo agio e si è calato nel clima festaiolo, ha preso il microfono per un saluto accanto a D’Ubaldo (a cui vanno anche i nostri auguri) scherzando sul rapporto di antica data e la rivalità calcistica.

«Noi siamo per i fatti, voi per le parole. E abbiamo vinto più titoli dietro la Juve sotto la mia gestione. Una volta Guido mi ha detto: “Con uno come te presidente della Roma probabilmente avremmo fatto altri risultati”».

