LA FESTA PER I 35 ANNI DI FEDERICO FASHION STYLE A ROMA, AL RISTORANTE DI PORTA PIA SI TRASFORMA IN UN TRASH PARTY DI VECCHIO STAMPO

Gabriella Sassone per Dagospia

Bombe al silicone strizzate a fatica in scollature generose che potrebbero esplodere quando meno te lo aspetti in puro stile Carmen Di Pietro, “scapezzolate” strategiche a favore di flash, metri di cosce al vento e stivaloni fetish, tacchi assassini e boccone rimpolpate a forza di punturine di acido ialuronico, chili di extension e paillettes, piume e griffe esibite come schiaffi in faccia.

Ecco il fantasmagorico mondo che gravita intorno a Federico Lauri, in arte Fashion Style, il parrucchiere di Anzio con saloni a Milano, Firenze e Roma che si è fatto conoscere nel programma di Real Time “Il Salone delle Meraviglie” fino ad approdare nel 2021 a “Ballando con le stelle” su Raiuno.

Amatissimo da svippate e signore col portafogli gonfio abituate a spendere per vedersi belle: tutte vogliono apparire, stupire, nessuna vuol restare anonima.

Per festeggiare i suoi 35 anni con amiche, clienti gold, parenti e seguaci vari che pendono dalle sue labbra, Federico ha requisito il nuovissimo “Ristorante di Porta Pia”, all’inizio di via Nomentana, per un divertente dinner placè. Trasformatosi ben presto in un bombastico e super trash party tra musica a palla e balli sui tavoli: tutti si son scatenati, nessuno è voluto rimanere nell’ombra a guardare.

Dress code richiesto: Vintage. Che voleva dire tutto e niente, tanto che se ne son viste di tutti i colori, pantaloni a zampa anni ’60 e pellicciotti, abiti grondanti frange di paillettes stile Charleston, abitini mimetici, look da odalisca e chi più ne ha più ne metta.

L’abbronzatissimo festeggiato si è fatto attendere un bel po’ prima di fare la sua apparizione da divo con un outfit accecante da urlo: tutina bianca o jumpsuit che fa più chic, scarpe di Gucci e foulard Givenchy al collo. Boccolo tirabaci sulla fronte. Anelli, orecchini, bracciali e monili a gogò che manco la Madonna delle Grazie.

A scortarlo, la bella mamma 60enne che sembra una 40enne Angela D’Amico, il padre Roberto Lauri e la sua amatissima figlioletta Sophie Maelle, griffata Gucci da capo a piedi a soli 7 anni.

Sembra che per poter portare la sua bambina alla festa, Federico abbia avuto discussioni con l’ex compagna, neanche fosse una novità, tanto da passare la sera precedente al Commissariato di Anzio, come ha raccontato nelle sue Stories. E come succede spesso quando gli viene impedito di vedere la piccola. La bambina dal canto suo si è divertita un mondo insieme ad altre ragazzine e guardava con occhi innamorati il padre cantare e ballare.

Arrivano per prime Stefania Orlando e Patrizia Pellegrino con una pianta di orchidee in dono, seguite da Anna Pettinelli al solito aggressive in pelle nera. In gran forma e minigonnata Antonella Mosetti, scortata dalla bionda amica dei tempi di “Non è la Rai” Simona Matera.

Dopo essersi presi a pesci in faccia in tv nei programmi della D’Urso, ora Federico e Antonella vanno d’amore e d’accordo: lei lo accusava di averle bruciato e massacrato le chiome (e non era la sola a dirlo), lui di non aver pagato le extension. Roba vecchia.

Maria Monsè, abbigliata uguale alla figlia neo diciottenne Perla Maria in abitini Charleston argento frange e paillettes più adatti al Carnevale, ha scambiato la cena di Federico per Ascot: sfoggiava infatti un cappellone a falde larghe con piume che non ha mai tolto. Che c’azzeccava? Mistero!

Dotato di santa pazienza il marito Salvatore Paravia, costretto da moglie e figlia a riprenderle in pose plastiche con lo Smartphone con tanto di faretto per illuminarle meglio. Sulla porta del ristorante tres chic con la lista degli ospiti in mano fanno gli onori di casa i direttori del locale: il sorridente Antonio e Maria dalle curve pericolose e la scollatura da infarto.

All’esterno si friggono zeppole di pasta cresciuta e si offrono calici di prosecco. Amedeo Goria, che fa il pischello con una scarpa rossa e una nera, incontra la sua ex Vera Miales, fasciata in paillettes giganti e occhialoni scuri.

C’è anche la dolce figlia Guenda Goria in total white col marito Mirko Gangitano e il loro piccolo bebè Noa, un fagottino di poco più di 2 mesi che tutti vogliono cullare. Guenda lo allatta al seno in un angolo, tra la musica a palla. Non farà male al pupo tutto questo caos? “No, no, lui ci è già abituato”, sorride la neo mamma raggiante.

Ecco altissima Maria Laura De Vitiis, passata da una storia con Paolo Brosio a quella attuale con Jimmy Ghione. “Hai fatto 13 con quel gran figo di Ghione”, le dice qualcuna. Enrico Lucci che impazza con la telecamera di “Striscia” evita di intervistarla: pare che al geloso Jimmy non faccia piacere. Ecco il pierre e organizzatore di eventi Antonello Lauretti, la bella manager Lorenza Rossi, la conduttrice tv trans Moira Sorrisi e le clienti affezionate Roberta Serafini e l’elegantissima Elena Ferrari giunta da Firenze col marito.

Da Napoli per timbrare il cartellino ecco il bel Agostino Degan, ipertatuato parrucchiere e truccatore, quasi un clone di Federico per come gli somiglia. Resta a distanza di sicurezza e evita le foto il discretissimo fidanzato del festeggiato, Giorgio dagli occhi azzurri. In ritardo arriva lo stilista Giampaolo Celli con l’ex tronista Nicole Santinelli: lui in versione Johnny Depp scamiciato, lei elegante in nero.

Si frequentano da quando lui è stato mollato da Nathaly Caldonazzo che voleva sposare, ammette. E annuncia: “Il 28 ottobre al Palazzo dei Congressi all’Eur durante la kermesse “Roma Sposa” ho voluto Federico Lauri e Antonella Mosetti sul palco a presentare la nostra sfilata “Celli Centro Sposi”.

L’ultima ad apparire, sempre in giro per lavoro, è la divina Valeria Marini. In splendida forma e ottimo umore, con mini abito paillettato, è la star della serata. Tutti vogliono un selfie con lei, tutti la guardano ammirati. Gli 80 invitati lievitati ben presto a un centinaio prendono posto ai tavoli sparsi nelle varie sale ma le svippate si rifugiano tutte insieme in una sala privè nascosta da una tenda e siedono ad una lunga tavolata col festeggiato.

“Sai, vogliono mangiare tranquille”, le giustifica lui. La musica impazza col Dj Daniele e il vulcanico vocalist Stefano Coco Dj che anima la serata tra una portata e l’altra. Federico invece di assaggiare le portate a base di pesce si scatena: sale su un tavolo nella sala centrale e inizia a ballare, slacciando la tutina per far vedere gli addominali.

Seguito poco dopo sul tavolo da Antonella Mosetti che si struscia e si sbaciucchia con lui, da Vera Miales e da tal Donatella Zaccagni Romito che il parrucchiere tenta di spogliare tirandole giù la spallina dell’abito e lasciando intravedere un capezzolo.

Oh my God, scandalo! Tutti fuori per il taglio della torta a forma di vecchio giradischi con disco in vinile (questo sì che è davvero vintage!). C’è persino un drone in aria che fa le riprese ma si inceppa più volte e ritarda il rito.

Ad animare tra i flash il magic moment di torta e candeline c’è rimasta solo Valeria Marini nostra, che intona pure l’Happy Birthday per l’amico del cuore che la scelse come madrina di Sophie Maelle.

E le altre svippate? Quasi tutte volate via appena riempita la pancia. Come non succede manco nei peggior bar di Caracas! Valeria è sempre la migliore, se ti vuole bene te lo sa dimostrare. Cornetti freschi farciti all’istante e brindisi finale. Auguri Federico!

