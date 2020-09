I PRIMI CAFONAL DEL DOPO-LOCKDOWN - SOLO MORRICONE E LA BACCHETTA DI PAPPANO POTEVANO RADUNARE UN SIMILE PARTERRE DI POTENTONI E POTENTUCCI: ALL'AUDITORIUM DI ROMA PER IL TRIBUTO AL GRANDE COMPOSITORE HANNO SFIDATO LA PAURA DEL VIRUS ALESSANDRO PROFUMO E GIANNI LETTA, GUBITOSI E VESPA, MAINETTI E MALAGO', STEFANIA SANDRELLI E I CERASI, ASSUMMA E LUCA BERGAMO

Una notte di note indimenticabili. Dopo poco più di due mesi dalla scomparsa di Ennio Morricone (era il 6 luglio 2020), per omaggiarlo l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia ieri ha voluto dedicargli un concerto unico, con incastonate le sue musiche più celebri. Per la serata intitolata Here' s to you: omaggio a Ennio Morricone, tra i primi ad arrivare è stata Stefania Sandrelli, sorridente e felice di esserci.

Il maestro Antonio Pappano, alla guida dell' Orchestra e del Coro dell' Accademia, ha diretto per la prima volta le colonne sonore sulle partiture originali che la famiglia Morricone ha messo a disposizione e che finora erano state dirette solo dal maestro in persona o dal figlio Andrea. Il sovrintendente dell' istituzione Michele Dall' Ongaro è arrivato con la moglie Anna; a lui sono seguiti il presidente del Coni Giovanni Malagò, Luigi Gubitosi amministratore Delegato e Direttore Generale di Tim, il giornalista Bruno Vespa e consorte, Giorgio Assumma, Gianni Letta con la moglie, l' imprenditore Valter Mainetti e il vice sindaco Luca Bergamo, mentre tra i mecenati si riconoscevano Federica Cerasi Tittarelli in camicetta verde e il Prof. Francesco Musumeci.

Il direttore Italia del gruppo Enel Carlo Tamburi ha preso posto dopo Luigi Abete e l' amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo, mentre il chitarrista di Piazza Navona Jacopo Mastrangelo è arrivato con il padre. All' evento non poteva mancare Giuseppe Tornatore, amico fraterno dell' indimenticabile maestro. In sala Santa Cecilia, sold out e nel rispetto delle norme Anti Covid-19, risuonavano le note del premio Oscar e la voce solista del soprano Susanna Rigacci, storica presenza vocale nella musica di Morricone, ha dato prova della sua bravura ed estensione vocale.

Travolgente l' esecuzione di Tema di Deborah da C' era una volta in America di Sergio Leone: è leggendaria la collaborazione tra il musicista e il regista, che hanno firmato western come Il buono, il brutto, il cattivo, C' era una volta il West e Giù la testa di cui Pappano ha proposto l' Estasi dell' Oro, come le musiche scritte per Gli intoccabili di Brian De Palma e La leggenda del pianista sull' Oceano di Tornatore. Non poteva ovviamente mancare l' esecuzione della colonna sonora di Nuovo cinema Paradiso, pellicola che nel 1988 ha portato alla notorietà mondiale un giovanissimo Tornatore e che ha segnato l' inizio della trentennale collaborazione tra il regista e il compositore.

