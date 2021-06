IL "CRISTO LGBT" AL GAY PRIDE DI ROMA FA SCAPOCCIARE LA MELONI: "PERCHÉ OFFENDERE LA FEDE? COME SI CONCILIA LA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI E ALL'ODIO CON I CORI DI INSULTI E MINACCE CONTRO CHI NON È D'ACCORDO CON IL DDL ZAN?” - SLOGAN E INSULTI CONTRO IL VATICANO: “PER LA LAICITÀ DELLO STATO ABOLIAMO IL CONCORDATO” - LO SCAZZO TRA FABRIZIO MARRAZZO E CALENDA – LE FOTO DEL "PRIDE" BY LUCIANO DI BACCO

FOTO DI Luciano Di Bacco per Dagospia

Da ilmessaggero.it

roma pride 2021 foto di bacco (9)

Si è fatto immortalare con tanto di corona di spine, stimmate colorate e lenzuolo e mascherina arcobaleno. Ad "aprire" il pride Lgbt di Roma, c'era un "Cristo Lgbt" che accompagnava lo striscione («orgoglio e ostentazione» in testa al corteo che ha sfilato per le strade della capitale. Con lui anche un "papa Francesco" mascherato con la scritta «sì al Ddl Zan».

La scena ha suscitato la reazione delle parti politiche, prima di tutti quella di Giorgia Meloni: «Leggo che il corteo del Roma Pride è aperto da un ragazzo travestito da Cristo Lgbt, con stimmate colorate e bandiera arcobaleno - ha scritto in un post su Facebook la leader di Fratelli d'Italia -. Per quanto mi interroghi, non riesco a trovare una risposta a questa domanda: che bisogno c'è di mancare di rispetto a milioni di fedeli per sostenere le proprie tesi?

roma pride 2021 foto di bacco (8)

E aggiungo: come si concilia la lotta alle discriminazioni, alla violenza e all'odio con i cori di insulti e minacce contro chi non è d'accordo con il ddl Zan? Se sei convinto delle tue idee e delle tue posizioni, non hai bisogno di insultare nessuno. Io la penso così. Qualcun altro evidentemente no».

Il Pride a Roma

Protagonisti del pride sono stati i ragazzi, alcuni di Rete Studenti e altri giovanissimi di tutta la capitale. «Per la laicità dello Stato aboliamo il Concordato», recitava un altro striscione. Slogan e insulti contro il Vaticano, ma anche ironia e balli lungo il percorso, con mascherine spesso abbassate e pochissimo distanziamento. «Vogliamo i nostri diritti», «Ddl Zan», «Libertà» tra le frasi più scandite, ma anche «Vaticano vaff...». Sui cartelli, parecchi in inglese, si leggevano frasi come «Sono bisessuale, non confusa». A sfilare le bandiere del Circolo omosessuale Mario Mieli e del neonato Partito Gay con il candidato a sindaco di Roma Fabrizio Marrazzo, che ha avuto un vivace scambio di opinioni con Calenda sulla maternità surrogata davanti alle tv. Più in là le Famiglie Arcobaleno, associazione genitori omosessuali, e le immancabili, imponenti drag queen.

roma pride 2021 foto di bacco (79)

PRIDE

C.Moz. per il Messaggero

«L' amore non ha genere» e a urlarlo di più stavolta, con i volti colorati d' arcobaleno e le bandiere sventolate in difesa del popolo Lgbt, sono i giovanissimi.

Adolescenti, liceali, universitari: è questo il cuore pulsante del Gay Pride 2021 che torna a sfilare per le strade di Roma - seppur in un corteo ridotto a poco più di un chilometro - dopo lo stop dello scorso anno per la pandemia del Covid. Orgoglio (tanto) e ostentazione (misurata in realtà) lo slogan che campeggia in testa del corteo radunatosi già a partire dalle 16.30 di ieri pomeriggio nei giardini di piazza Vittorio e arrivato poi - ordinato e composto quasi senza clamore - a piazza del Repubblica. Non ci sono carri quest' anno, si marcia a piedi invocando «più diritti per tutti» e chiedendo «l' immediata approvazione del disegno di legge Zan».

«È stato un anno difficile per tanti giovani - dice Martina, 16 anni, un arcobaleno sulla guancia sinistra e la scritta sul petto chi legge è gay - la scuola a distanza, l' impossibilità di incontrarsi e la seguente rabbia che ne è derivata e che è esplosa anche in tanti comportanti deviati contro chi ama una compagna invece che un compagno e oggi siamo qui per dire basta, per chiedere anche per noi giovani più diritti e rispetto». Sfilano anche le famiglie arcobaleno seppur in numero contenuto. L' attenzione è sempre al Ddl Zan: «Deve essere approvato al più presto per smetterla di parlare di differenze, le differenze uccidono i cuori e le menti», commenta Gianfranco Goretti, portavoce di Famiglia arcobaleno.

roma pride 2021 foto di bacco (99)

IL PARTERRE All' euforia dei giovanissimi - in tutto si conteranno tra i 4 e i 5 mila manifestanti - ai baci in strada, alle risate e ai cori, alle canzoni dei Pink Floyd intonate su via dello Statuto, si uniscono anche diversi candidati alla poltrona di sindaco. Carlo Calenda ribadisce «l' importanza dell' iniziativa per i diritti di tutti» e pur discutendo animatamente con Fabrizio Marrazzo, candidato in Campidoglio con il partito Gay in merito all' utero in affitto, (il primo contrario, il secondo a favore) ribadisce il suo sostegno alle adozioni per le coppie dello stesso sesso e presenta la capolista della Civica Calenda sindaco Annalisa Scarnera, classe 1975, ideatrice e proprietaria del più noto locale Lgbt di Roma, il Coming out di via San Giovanni in Laterano. In piazza anche Roberto Gualtieri insieme alla compagna di partito Monica Cirinnà, protagonista della legge sulle Unioni civili.

roma pride 2021 foto di bacco (98)

«Roma deve essere una città aperta, siamo contro ogni discriminazione e sul Ddl Zan sono d' accordo con il premier Draghi: le leggi le fa il parlamento». Imma Battaglia punta il dito contro il Vaticano: «Ha fatto uno scivolone inopportuno» e in piazza si vede anche il deputato di Forza Italia Elio Vito insieme ad altri volti della politica romana. Intorno alle 20 da piazza della Repubblica il corteo inizia a disperdersi. «È stata una bella giornata - dice Antonio - siamo tornati a vivere e a urlare ciò che è importante non solo per noi».

