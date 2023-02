IL RICORDO DI VITTORIO SGARBI: “COSTANZO NON È MORTO. NON PUÒ MORIRE UN’IDEA…” – FOTO BY DI BACCO+VIDEO

Dagonews

"Papino, non hai avuto solo tre figli. Ma molti di più”. La figlia Camilla ricorda Maurizio Costanzo e commuove tutti durante il funerale alla Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma. “Non ti saresti aspettato neanche così tante persone oggi, qui.

Avresti detto: 'Ma vi rendete conto, tutto questo per me'. E noi ti immaginiamo con Alberto Sordi e Vittorio Gassman, in paradiso a organizzare un talk show, con Alberto Silvestri e Giorgio Bracardi al piano”. Il regista Valentino Tocco confessa alle telecamere di Verissimo: “Ci ha insegnato a prendere la vita di sguincio”.

Funerali Maurizio Costanzo, Vittorio Sgarbi: "Non vado a un funerale dal tempo della morte di mio padre. Maurizio è stato un grande produttore di bellezza e di idee" #funerali #MaurizioCostanzo #localteam pic.twitter.com/3tmpQQKKQQ — Local Team (@localteamtv) February 27, 2023

Vittorio Sgarbi ricorda nel 1987 il primo invito nel suo show: “Litigai con lui. Gli dissi di non essere convinto degli ospiti che aveva scelto, mi rispose: “Se lo faccia lei lo spettacolo”. Tornai nel 1989. Lui è carne viva, la televisione oggi ne parla come se fosse ancora vivo. Maria De Filippi mi ha abbracciato e mi ha ringraziato per aver detto che Costanzo non è morto. Non può morire un’idea. L’incontro tra le persone, l’estetica dell’imprevisto. Con lui la tv è diventata vita…”

