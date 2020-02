IL RITORNO DI ANDREA VIANELLO DOPO L’ICTUS: “MA ANCORA NON RIESCO A CANTARE ‘NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI’ – ALL’ANIENE IL GIORNALISTA E EX DIRETTORE DI RAI3 PARLA DEL SUO LIBRO NEL QUALE RACCONTA LA STORIA DI "UNA RINASCITA E DELLA SCOPERTA DI UN SE’ DIVERSO" – MALAGO’ IRONIZZA SUL “TENNIS FANTOZZIANO” DI VIANELLO - BACIAMANI E DENTIERE IN EREZIONE PER CATERINA BALIVO CHE NON VUOLE BACI SULLE GUANCE. L’ASSENZA DI VELTRONI PER INFLUENZA E QUELLA BATTUTA…

“Veltroni non c’è. È stato colpito da una influenza”. “Speriamo sia solo influenza”, sogghigna qualcuno in platea per esorcizzare la psicosi coronavirus.

All’Aniene, chez Giovanni Malagò, si parla del libro di Andrea Vianello, “Ogni parola che sapevo”, nel quale il giornalista ed ex direttore di Rai3 racconta dell’ictus che lo ha colpito quasi un anno fa, la storia di una rinascita e della scoperta di un sé diverso tra sofferenze e speranza, ospedali e terapie riabilitative alla clinica Santa Lucia, parole ritrovate e rinnovate conquiste per continuare a combattere ogni giorno.

“Ma ancora non riesco a cantare ‘Notte prima degli esami’”, il suo rammarico”. Baciamani e sorrisi per Caterina Balivo che chiede di non essere baciata sulle guance, l’attore Francesco Siciliano emoziona leggendo le diverse pagine del libro (“Tutto è iniziato dalla mano…”) mentre Giovanni Malagò non rinuncia all’ironia ricordando il tennis "fantozziano" di Andrea Vianello e quegli "pseudo-doppi anche esteticamente improponibili": "C’è una metafora in questo libro che ci deve far riflettere sulla nostra vorticosa frenesia – prosegue il numero uno del Coni - Può succedere qualcosa in ogni istante che può stravolgere le nostre abitudini. Lo stiamo vedendo in queste ore anche con l’emergenza Coronavirus. Basta niente per far apparire tutto di secondo piano…”

