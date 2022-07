SKATE YOUR LIFE! ''CHI FA SKATE NON MANIFESTA, MA SI MANIFESTA'' - DAGO IRROMPE AL “WORLD STREET SKATEBOARDING” DI ROMA CON LA SUA LECTIOSULLA CULTURA SKATE: "RAGAZZI CHE HANNO TROVATO IN UN MOVIMENTO CHE TI STACCA DALLA TERRA IL LORO LEGAME. UN "PARADISO PEDESTRE" DI COLPI D'ANCA, GINOCCHIA ROTTE, TESTE SPACCATE, FUORI DAL QUALE IL TEMPO, LA SOCIETÀ, IL DESTINO, POSSONO TENDERE I LORO LEGITTIMI AGGUATI E LA VITA RITIRARE LE SUE PROMESSE" – DOMENICA GRAN SBALLO FINALE CON DAGO DJ - FOTO + VIDEO

Lectio di Dago al World Street Skateboarding Roma

lectio di dago al world street skateboarding roma 2022 ph pierluigi amato 7

1 - «DAGO» A COLLE OPPIO PER LA LECTIO SULLO SKATE

Maria Egizia Fiaschetti per il “Corriere della Sera”

Figlio della beat generation, Roberto D'Agostino, 74 anni, è da sempre un fine conoscitore delle controculture, «semi» dai quali sono nati tutti i fermenti poi legittimati dal mainstream e scopiazzati dalla moda.

Il fondatore di Dagospia ha dedicato ieri agli acrobati della tavola una lectio magistralis nell'impianto di Colle Oppio che in questi giorni ospita le gare di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: «Ci sono due valori fondamentali che si possono imparare dallo skate. Il primo è: quando cadi, ti devi rialzare. Il secondo è: lo skate si impara insieme agli amici».

Dj al Titan negli anni Settanta, domenica sera «Dago» tornerà in consolle con il Colosseo sullo sfondo per la tappa finale della manifestazione.

World Street Skateboarding Roma - DAY 2

2 - TUTTA LA VERITÀ SULLO SKATE, PAROLA DI D’AGOSTINO

annamaria marasi roberto d agostino roberta odoardi foto di bacco

Lucilla Quaglia per “il Messaggero”

«Lo skate è un fenomeno così prepotentemente visivo che le parole appaiono come uno sforzo irritante. Perché non sono in grado di rendere giustizia a una serie di movimenti atletici e visivamente spettacolari».

Roberto D'Agostino irrompe con la sua lectio magistralis all'interno del World street skateboarding 2022. Evento valido per la qualificazione Olimpica di Parigi 2024, in corso al Colle Oppio.

roberto d agostino foto di bacco (4)

E poco dopo che gli skater volanti terminano le acrobazie su rotelle, il giornalista commenta questa disciplina, che ama molto, con lo stesso intervento fatto nel corso della Triennale di Milano di due anni fa. Il progetto di Dago si chiama Tracce sul marciapiede e il folto pubblico intervenuto, di amici e giovani, sembra proprio gradire.

Nel corso della lettura è inoltre presentata una selezione di 35 fotografie di Paolo Cenciarelli. Un viaggio lungo la cultura skate romana in relazione al contesto urbano e architettonico. Sono installate lungo il villaggio della manifestazione sportiva, ma anche in un box dove gli atleti vengono a fare una pausa relax.

WORLD STREET SKATEBOARDING - DAY 1

«Con lo skate aggiunge D'Agostino - si va alla ricerca di quel trick, di quell'acrobazia non come fine, ma come terapia. Qui nessuno vuole diventare spettatore della vita, sfuggire alla sofferenza di diventare grande: si vuole sfidare, cavalcare.

roberto tavani dago world street skateboarding roma ph pierluigi amato 3

Perché ogni volta che si impugna una tavola, lo skater diventa come Teseo che si inoltra nel labirinto per dare la caccia al Minotauro.

E proprio come gli eroi del mito antico si vive un'esperienza fatta di azione e visione, narrazione e invenzione, partecipazione ed emozione. Si affronta una sfida in prima persona che è al tempo stesso eroica e ludica. Lo skate parte da un sentimento. Che implica crudezza, materialità, esibizionismo».

roberto d agostino e sabatino arracu foto di bacco

Applausi. Poi parte il dj-set con l'istrionico intellettuale alla consolle, per animare lo skate park tra musica e drink. E già promette di tornare (in versione dj) domenica alla festa di di chiusura del mondiale di skate.

