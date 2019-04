SMEETS QUANDO VOGLIO – L'ARTISTA E DESIGNER JOB SMEETS HA APERTO LE PORTE DEL SUO STUDIO E SPAZIO ESPOSITIVO PERMANENTE CON UN PARTY PAZZO DURANTE LA “MILANO DESIGN WEEK” – C’ERANO MIKA, MAURIZIO CATTELAN, VICKY CABELLO, TEA FALCO, ROSSANA ORLANDI, STEFANO SELETTI, MAARTEN BAAS, FABIO NOVEMBRE, LADY TARIN E TUTTO IL GOTHA DEL DESIGN... – LE INSTALLAZIONI DELLA MOSTRA CHE RACCOGLIE LE SCULTURA DI "STUDIO JOB"

house of job michela moro anna federici job smeets ph antinori

HOUSE OF JOB

Comunicato Stampa

Venerdì 12 aprile 2019 Job Smeets, l’artista e designer belga fondatore di Studio Job, ha aperto le porte di HOUSE OF JOB, presentando in anteprima, durante la Milano Design Week, il suo primo studio e spazio espositivo permanente a Milano.

house of job installation view 11 ph antinori

All’house-warming party, dove si è brindato con i vini delle cantine Masciarelli, insieme ai padroni di casa Job Smeets e Rebecca Sharkey, hanno partecipato amici e volti noti del mondo del design, dell’arte, dello spettacolo, tra cui: Mika, Maurizio Cattelan, Victoria Cabello, Roberto D’Agostino e Anna Federici, Tea Falco, Fabio Novembre, Li Edelkoort, Mauro Porcini, Rossana Orlandi, Maria Cristina Didero e Flavio Del Monte, Maarten Baas, Massimo Giorgetti, Pierpaolo Ferrari, Marcantonio, Lady Tarin, Michela Moro, Antonella Rodriguez e Andrea Formilli Fendi, Umberta Beretta, Warly Tomei, Marisa Passera, Paola Manfrin, Stefano Seletti e Adriana Toledo, Paride Vitale.

house of job job smeets pierpaolo ferrari ph antinori

Durante la serata, inoltre, gli ospiti sono stati coinvolti in giochi di prestigio dal mago Riccardo Negroni che, con i suoi trucchi sorprendenti, ha lasciato tutti a bocca aperta.

house of job victoria cabello rebecca sharkey ph antinori

La mostra – la prima interamente dedicata alle sculture dello studio dal 2010 – presenta una serie di opere inedite, insieme a pezzi iconici di arte e design appartenenti alla produzione di Studio Job, e progetti sviluppati in collaborazione con aziende italiane quali Venini, Gufram, Seletti e Qeeboo.

house of job roberto d'agostino paride vitale fabio novembre ph antinori house of job paola manfrin ph antinori house of job fabio novembre li edelkoort mauro porcini ph antinori house of job tea falco roberto d'agostino ph antinori house of job masciarelli wine 03 ph antinori house of job masciarelli wine 01 ph antinori house of job magician 02 ph antinori house of job adriana toledo marisa passera luciana toledo ph antinori house of job masciarelli wine 02 ph antinori house of job warly tomei ph antinori house of job job smeets valentina ieva marcantonio rebecca sharkey ph antinori house of job opening event ph antinori house of job lady tarin ph antinori house of job job smeets mika phantinori house of job job smeets maarten baas ph antinori house of job job smeets paolo dalla mora phantinori house of job stefano seletti rebecca sharkey adriana toledo ph antinori house of job maurizio cattelan ph antinori house of job installation view 08 ph antinori house of job rebecca sharkey andrea formilli fendi antonella rodriguez ph antinori house of job job smeets massimo giorgetti ph antinori house of job job smeets rossana orlandi paride vitale ph antinori house of job maurizio cattelan rebecca sharkey ph antinori house of job flavio del monte maria cristina didero ph antinori house of job job smeets charley vezza ph antinori house of job magician 01 ph antinori house of job installation view 10 ph antinori house of job umberta beretta ph antinori house of job installation view 04 ph antinori house of job installation view 06 ph antinori house of job installation view 09 ph antinori house of job installation view 02 ph antinori house of job installation view 05 ph antinori house of job installation view 12 ph antinori house of job installation view 01 ph antinori house of job installation view 03 ph antinori house of job installation view 07 ph antinori