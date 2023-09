SUPERCAFONAL IMPEPATA DI NOZZE – A ROMA VA IN SCENA IL MATRIMONIO TRA LA STORICA GIORNALISTA DI RAIUNO E COLONNA DA 24 ANNI DI "PORTA A PORTA", VITTORIANA ABATE, E IL DEPUTATO LEGHISTA, SIMONE BILLI – GRAN CIAMBELLANO BRU-NEO VESPA MA TUTTI SI LECCAVANO GLI OCCHI PER LA BOMBASTICA ELISABETTA GREGORACI CON CORPETTO A STRIZZARE LE BOCCE – AVVISTATI GLI ONOREVOLI SIMONETTA MATONE E PAOLO FORMENTINI (TESTIMONI DELLO SPOSO), CONCITA BORRELLI, PEPPE CONVERTINI. E POI LA MITOLOGICA INCORONATA BOCCIA (MOLTO STIMATA DAL DG RAI GIAMPAOLO ROSSI) – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano di Bacco per Dagospia

Testo di Gabriella Sassone

vittoriana abate simone belli escono dalla chiesa foto di bacco

“Io e te, un grande amore e niente più!” Questo brano immortale di Peppino Di Capri potrebbe essere la canzone che li descrive meglio. Tre anni fa, in piena pandemia Covid, decisero di giurarsi amore eterno con un rito civile, romanticamente celebrato sulla spiaggia di Vietri sul Mare davanti a parenti e pochi intimi amici: la sposa arrivò su un barchino via mare, accompagnata dal padre Pasquale.

Tre anni dopo, senza purtroppo più l’adorato papà, ecco l’atteso matrimonio in chiesa. Stavolta lei si è presentata al Gianicolo, davanti alla chiesa di San Pietro in Montorio a bordo di una car d’epoca, una MG avorio. Al volante, il padre dello sposo, Luigi Billi, ingegnere fiorentino, con cui ha attraversato la navata.

vittoriana abate elisabetta grecoraci simone belli foto di bacco

La bella giornalista di Raiuno e conduttrice Vittoriana Abate ha detto ancora “Sì” al deputato della Lega Simone Billi. Si erano conosciuti 5 anni prima negli studi di “Porta a Porta”, dove Vittoriana lavora da 24 anni: è stato colpo di fulmine! A celebrare e benedire le nozze, Padre Lambert Okere, che ha emozionato tutti i presenti con le sue parole, soprattutto la mamma di Vittoriana, Raffaella La Monica.

Lei, sempre sensuale, era fasciata da un abito a sirena in mikado con sopra gonna in impalpabile tulle, impreziosito da un corpetto tempestato di cristalli, creato appositamente dalla stilista Paola D’Onofrio. Trucco e parrucco a cura di Francesca Orlando. Lui, perfetto in completo blu notte e cravatta chiara di Marinella (must per ogni politico che si rispetti).

vittoriana abate bruno vespa elisabetta grecoraci beppe convertini foto di bacco

Come testimoni Simone ha scelto la deputata Simonetta Matone, l’onorevole Paolo Formentini (vice Presidente Commissione Esteri della Camera) e sua sorella Valentina Billi. A raccogliere il “Sì” di Vittoriana ecco l’avvocato Cataldo Calabretta (arrivato al braccio della moglie Carmela Novello), la storica autrice di “Porta a Porta” Antonella Martinelli e anche per lei la sorella-clone Simona Abate.

Tra i primi ad arrivare in chiesa, la bionda conduttrice Eleonora Daniele, splendente in lungo abito di seta rosa fucsia, mejo di Barbie. Molti altri ospiti sono giunti al tramonto a Villa Piccolomini, dove si è svolto il ricevimento. Oltre 150 amici, tra politica, cultura e tv (mezza Rai ha timbrato il cartellino). Poteva mancare a festeggiare la sua inviata Bruno Vespa, il re di “Porta a Porta”? No, e infatti eccolo in gran forma subito dopo essere andato in onda con il suo “Cinque minuti”. Accolto come una vera e propria guest star.

bruno vespa balla con cecilia primerano foto di bacco (2)

“Sono cresciuta professionalmente con lui, dopo 24 anni ci lega grande stima e affetto”, confessa Vittoriana. Con Vespa, anche gli autori del suo programma, universalmente conosciuto come “la terza Camera del Parlamento”: Maurizio Ricci, Paola Miletich, Rossella Lucchi e Conchita Borrelli, seconda moglie del principe Fulco Ruffo di Calabria.

In un’atmosfera romantica e non ingessata, dove ognuno poteva scegliere il tavolo che voleva, fa il suo ingresso trionfale facendo girare la testa a tutti una strepitosa Elisabetta Gregoraci, versione sirena in lungo rosa cipria con corpetto di cristalli, che a prima vista sembrava bianco.

raffaele auriemma elisabetta grecoraci foto di bacco

In forze la Rai: ecco le vicedirettrici di Tg1 e Tg2 Incoronata Boccia e Maria Antonietta Spadorcia, il neo Direttore Cinema e Serie Tv Adriano De Maio, i volti noti del Tg1 Sonia Sarno, Cecilia Primerano, Giancarla Rondinelli e Peppe Malara. E ancora, le telegiornaliste Marzia Roncacci, le elegantissime Mariella Anziano e Josephine Alessio, Ilenia Petracalvina, la conduttrice Vira Carbone col marito Renzo Lusetti.

Cartellino timbrato anche per il parlamentare Luca Sbardella e la moglie Cristiana Luciani, per l’avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, per Francesca Pozzi (Tg5), per l’editore Piero Graus e il vicedirettore de “Il Messaggero” Alvaro Moretti con la moglie Maddalena Cialdella, per l’avvocato Paola Balducci, Paola Agabiti, Ada Urbani e Tommaso Martinelli.

Folta rappresentanza di deputati e senatori di vari partiti. Immancabili, in quota bellocci, l’instancabile Beppe Convertini, Savino Zaba e il tenore Giuseppe Gambi, che ha omaggiato gli sposi con due emozionanti performance canore: “Un amore così grande” e “Perfect”.

vittoriana abate e bruno vespa foto di bacco (2)

Tavoli tondi sparsi nel parco di Villa Piccolomini e tutti alle prese con le leccornie dei 5 tavoli buffet, tra cui due angoli con specialità toscane e campane, a rappresentare le regioni d’origine degli sposi. Ma ad incantare tutti è stato il sontuoso pesce spada di 15 chili che troneggiava nel mezzo, pronto per essere azzannato. Atmosfera allegra e divertente, e poi balli scatenati con la band “Adika Pongo” che ha proposto brani anni ’80. Gran finale col taglio della grande torta crema e fragoline di bosco e confetti per tutti. Viva gli sposi!

vittoriana abate e bruno vespa foto di bacco (1) antonella martinelli elisabetta grecoraci concita borrelli ruffo di calabria foto di bacco (2) vira carbone beppe convertini vittoriana abate foto di bacco pesce spada per gli invitati vittoriana abate elisabetta grecoraci foto di bacco paolo formentini simonetta matone foto di bacco vittoriana abate padre lambert okere bruno vespa simona abate foto di bacco antonella martinelli elisabetta grecoraci concita borrelli ruffo di calabria foto di bacco (1) vira carbone foto di bacco manuela e mauro mazza foto di bacco albino majore foto di bacco vittoriana abate cecilia primerano foto di bacco vittoriana abate e bruno vespa foto di bacco (3) vittoriana abate luigi billi foto di bacco vittoriana abate foto di bacco vittoriana abate emilio albertario con la moglie simonetta matone foto di bacco vittoriana abate giuseppe gambi simone belli foto di bacco stefano candiani foto di bacco (2) raffaele auriemma foto di bacco (1) simone belli vittoriana abate foto di bacco (1) christian panico foto di bacco barbara carbone albino majore foto di bacco beppe convertini foto di bacco cataldo calabretta vittoriana abate elisabetta grecoraci simone belli carmela novello foto di bacco bruno vespa concita borrelli fulco ruffo di calabria raffaele auriemma foto di bacco bruno vespa foto di bacco (2) bruno vespa foto di bacco bruno vespa vittoriana abate simone belli foto di bacco bruno vespa balla con antonella martinelli foto di bacco (1) bruno vespa balla con antonella martinelli foto di bacco (2) bruno vespa balla con cecilia primerano foto di bacco (1) cecilia primerano foto di bacco chiesa san pietro in montorio foto di bacco christian panico foto di bacco (2) elisabetta grecoraci foto di bacco concita borrelli fulco di calabria antonella martinelli rossella lucchi foto di bacco elisabetta grecoraci beppe convertini foto di bacco (1) elisabetta grecoraci beppe convertini foto di bacco (2) massimiliano romeo foto di bacco (1) ettore gassani cataldo calabretta foto di bacco fabio venturi simone belli vittoriana abate francesca pozzi foto di bacco cataldo calabretta gianluca timpone foto di bacco (1) cataldo calabretta gianluca timpone foto di bacco (2) gianluca timpone foto di bacco il tenore giuseppe gambi foto di bacco josephine alessio foto di bacco raffaele auriemma foto di bacco (2) massimiliano romeo foto di bacco (2) mauro mazza foto di bacco mauro mazza con la moglie manuela foto di bacco padre lambert con gli sposi vittoriana e simone foto di bacco paola balducci e padre lambert okere paola miletich gianluca timpone foto di bacco paola tommasi cecilia primerano foto di bacco raffaele auriemma foto di bacco (3) raffaele auriemma foto di bacco (4) raffaele auriemma simona abate simone belli vittoriana abate foto di bacco roberta beolchi concita borrelli ruffo di calabria foto di bacco savino zaba foto di bacco savino zaba gianluca timpone foto di bacco simona abate foto di bacco simone belli stefano candiani foto di bacco stefano candiani foto di bacco (1) simone belli vittoriana abate foto di bacco (2) simone belli vittoriana abate paola tommasi foto di bacco simone belli vittoriana abate arrivano a villa piccolomini foto di bacco simone belli con la moglie vittoriana abate brindano foto di bacco simone belli e stefano candiani foto di bacco simone billi mariella anziano foto di bacco simone billi con la sorella valentina foto di bacco simonetta matone foto di bacco vittoriana e simone belli ballano foto di bacco