CAFONALINO! - ESTASI E LANGUORE PER L'ÉTOILE ROBERTO BOLLE, CHE HA FATTO SVOLAZZARE I POLPACCI NEL SUO SPETTACOLO AL CIRCO MASSIMO DI ROMA - PRESENTI LA SINDACA RAGGI (ACCANTO AL SOVRINTENDENTE DEL TEATRO DELL'OPERA CARLO FUORTES, APPENA PROPOSTO NUOVO AD DELLA RAI), "LADY DI MAIO" VIRGINIA SABA, LA PRESIDENTE DI ACEA MICHAELA CASTELLI, ALFONSINA RUSSO, DIRETTRICE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO... - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Simona Antonucci per “Il Messaggero”

virginia raggi al suo arrivo al circo massimo per roberto bolle foto di bacco (3)

«Questa sera tutto è di nuovo al posto giusto. Noi qui. Il pubblico. E la danza a unirci. Non me la sentivo di ignorare tutto quello che è successo nel mondo. E volevo condividere con voi l'emozione e la passione della mia vita». Un inno alla gioia, quello con cui Roberto Bolle, martedì 13 luglio, ha aperto il suo spettacolo al Circo Massimo.

sandra carraro foto di bacco

Una riflessione che l'étoile ha fatto ad alta voce e danzando: le immagini proiettate sul gigantesco ledwall degli attimi prima di andare in scena, il riscaldamento in una sala vuota, la foto in camerino con Carla Fracci, e poi la musica di Alessandro Marcello per una coreografia di Volpini, sotto i riflettori, finalmente live.

vincenzo spadafora foto di bacco (3)

IL TIFO

Momenti di intimità e poi la festa, nonostante i nuvoloni minacciosi. Entusiasmo delle signore in abito da sera, di intere scuole di danza in curva e di tutto il parterre da seratona. Dalla sindaca Raggi (accanto al sovrintendente del Teatro dell'Opera Carlo Fuortes, appena proposto nuovo ad della Rai) alla presidente di Acea Michaela Castelli, dal presidente della Camera di Commercio Lorenzo Tagliavanti, ad Alfonsina Russo direttore del Parco Archeologico del Colosseo, da Daniela Porro Soprintendente di Roma Archeologia alla ballerina Ana Laguna.

sabrina impacciatore darko peric foto di bacco

Tutti pazzi per Bolle che da dieci anni con il suo gala accende la stagione estiva del Costanzi. E, ieri, dopo un anno in panchina, l'étoile torinese, 46 anni, è tornato con un regalo: il tour del nuovo spettacolo Roberto Bolle and Friends ha debuttato proprio nella Capitale, sul palco del Circo Massimo, dove il danzatore e i suoi amici, habitués di Caracalla, non si erano mai esibiti.

virginia saba intervistata foto di bacco

Applausi all'inizio (con la sua toccante sorpresa), durante lo show (virtuosismi da manuale), a ogni ingresso di Bolle (nelle coreografie Prototype reloaded, in cui dialoga con un suo alter ego virtuale, nel sensuale Altro Casanova, in Borderlands e in Canon in D Major) e nel finale, con i saluti del cast sul grande schermo.

paola e valter mainetti foto di bacco

In campo, contro i tempi bui della pandemia che ha fermato la danza per lunghi mesi, senza distanziamento e senza mascherine, gli azzurri Nicoletta Manni, Camilla Cerulli, Timofej Andrijashenko e Nicola Del Freo della Scala di Milano, accanto a campioni mondiali come Young Gyu Choi del Balletto Nazionale Olandese, Skylar Brandt e Daniil Simkin dell'American Ballet, Melissa Hamilton del Royal Ballet di Londra, Francesco Mura, italiano all'Opéra di Parigi: si sono toccati, intrecciati (dopo essersi tamponati) per offrire al pubblico (botteghini bollenti anche oggi e domani) un programma, ricco e trasversale.

leonardo caltagirone e moglie foto di bacco

Celebri balletti del grande repertorio come Il Corsaro, Il lago dei cigni, Le fiamme di Parigi e Don Chisciotte. Brani interpretati con grazia e precisione a titoli di coreografi contemporanei come Wayne McGregor (Borderlands con Melissa Hamilton e Roberto Bolle), Massimiliano Volpini (Prototype reloaded, l'atteso solo di Bolle), Gianluca Schiavoni (L'Altro Casanova, con Melissa Hamilton e Roberto Bolle che lo ha portato in Quirinale) e Jii Bubeníek (Canon in D Major, con Timofej Andrijashenko, Roberto Bolle, Nicola Del Freo).

michele baiano foto di bacco

CAPODANNO

Una gala per ballettomani e fan, ideato dell'étoile della Scala che è in grado di ipnotizzare platee e tv: il suo show di Capodanno vanta 4 milioni e mezzo di aficionados, mentre per OnDance, scende in piazza tutta Milano. Alternando poesia e pop, tutù fiabeschi, ma anche body color carne ed eros, Bolle ha creato un format ballerino, che racconta la bellezza della danza, accendendo la notte di emozione. Il 17 luglio lo spettacolo sarà a Firenze e il 2 e il 3 agosto all'Arena di Verona. E a San Francisco. Circo Massimo.

la sindaca raggi intervistata foto di bacco laura comi foto di bacco la sindaca virginia raggi foto di bacco (1) virginia saba foto di bacco la sindaca virginia raggi foto di bacco (2) gianluca comin e moglie foto di bacco virginia raggi al suo arrivo al circo massimo per roberto bolle foto di bacco (2) virginia saba foto di bacco (2) virginia raggi al suo arrivo al circo massimo per roberto bolle foto di bacco (1) vincenzo spadafora foto di bacco (4) vincenzo spadafora foto di bacco (1) anna addario foto di bacco berta zezza foto di bacco berta zezza roberto sorbello foto di bacco berta zezza simona antonucci foto di bacco carlo fuortes sandra carraro berta zezza foto di bacco carlo fuortes virginia raggi foto di bacco (1) carlo fuortes virginia raggi foto di bacco (2) carlo fuortes virginia raggi foto di bacco (3) carlo fuortes saluta la sindaca raggi foto di bacco carlo fuortes saluta sandra carraro foto di bacco daniela porro foto di bacco jacqueline steine kaempfe paolo pavone foto di bacco massimiliano paolucci e moglie foto di bacco