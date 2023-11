CAFONALISSIMO NO CICCIOLINA NO PARTY

COMPLEANNO DI CICCIOLINA

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Testo di Gabriella Sassone

cicciolina sul trono foto di bacco

Esagerato compleanno lesbo-punk-rock per l’intramontabile Ilona Staller. Una serata oltre il Cafonal, il trash e il camp, all’insegna dell’amore, della libertà e delle più classiche rivendicazioni e slogan femministi, tipo “il corpo è mio e ci faccio quello che voglio”, e “ometti se mi vesto provocante non mi dovete molestare”.

Per i suoi 72 anni, portati splendidamente al netto degli immancabili ritocchini come ogni diva che si rispetti, Cicciolina è stata festeggiata dal collettivo transfemminista “Safffo” (sì, si scrive con 3 effe) che si batte per i diritti delle donne e delle persone trans e dallo scorso anno organizza il “Safffo Queer Festival”.

Oltre 200 anime, più donne che uomini ovviamente, ma con tutti i generi sessuali possibili in pista, hanno affollato il club “30formiche” di via del Mandrione: ingresso 10 euro più tessera obbligatoria di 8 euro essendo un Circolo Arci. Chi meglio di Cicciolina, che si è sempre battuta per l’amore libero e per la pace universale e ha dimostrato anche con i suoi film hard di aver sempre fatto quello che voleva, poteva essere incoronata nuovo idolo delle femministe?

ilona staller foto di bacco

Femministe (ma non solo loro, tutte le donne) incazzate e scatenate come non mai – e meno male - in questa brutta era di femminicidi. Lungo abito di paillettes blu con spacco vertiginoso e scollatura a cuore da dove ad ogni respiro facevano capolino i capezzoli, coprispalle bianco di marabù, Ilona da vera divina star è arrivata a bordo di una Limousine bianca di 12 metri.

Ma ha dovuto caracollare sui trampoli argentati per entrare nel locale, visto che il macchinone non riusciva a passare nella stretta via. Ad accompagnarla, la sua assistente Larissa, una bellissima trans brasiliana con occhi azzurri e capelli biondi, sposatissima, e il Dj-fashion e influencer Enrico Palazzo, grande amico e confidente della Staller. Assente il suo “avvocato del diavolo” Luca Di Carlo, che la incoraggiava dallo studio dell’Isola dei Famosi quando Ilona era una naufraga del reality nella passata edizione: nella prossima a spiaggiarsi sull’Isola della sora Ilary sarà lui. Dicono.

torta per il compleanno di cicciolina

Vezzeggiata e coccolata dalle “Safffo girl”, Ilona ha anche ricevuto un regalo graditissimo. In carne e ossa. Ovvero la band punk-rock-futurist emergente newyorkese Cumgirl8, o CG8, quattro disinibite ragazze arrivate direttamente dalla Grande Mela, che rispondono ai nomi di Lida Fox (basso), Veronika Vilim (chitarra), Chase Lombardo (batteria) e Avishag Rodrigues (chitarra), tutte giovanissime, in tour in Italia proprio in questi giorni. Cosa le lega a Ilona? Conoscerla di persona era il loro grande sogno, dopo averla ammirata da sempre e soprattutto dopo averle dedicato nei mesi scorsi una loro hit intitolata manco a dirlo “Cicciolina”.

A scoprire per primo questa bizzarra canzone e lanciarla qui da noi è stato il sito Rolling Stone Italia, che pubblicò il videoclip diretto da Emmie America, con le quattro nei panni di 4 simil-Ciccioline di pink e colori pastello s-vestite, con tanto di orsacchiotti di peluche e coroncine di fiori sul capo.

cicciolina ringrazia le cumgirl8 e il pubblico foto di bacco (6)

Addirittura nel brano c’è un passaggio in italiano che recita così: “Una ministra dalla pelle di porcellana/leggeva la costituzione come una sirena/ha affrontato i fascisti con i suoi poteri/e si sono innamorati di tutti i suoi fiori/e il suo sorriso illuminava il cielo come una stella/la star del porno e della pace/e si chiamava Cicciolina”.

Insomma, dopo aver urlato al mondo che la adoravano e volevano conoscere l’ex parlamentare, dopo averla anche contattata via social, ecco finalmente l’incontro tanto atteso, concretizzatosi proprio il giorno che la loro icona pop compiva 72 anni. Le Cumgirl8, amate anche da Victoria De Angelis (sono uscite con lei e il resto dei Maneskin a New York), hanno ribadito il loro pensiero sulla Staller: “Cicciolina è un’icona mondiale, pornostar e politica che si è battuta per i diritti umani e contro le armi nucleari. Diceva “fate l’amore e non fate la guerra” e ha usato il potere divino della sua femminilità per ribaltare lo status quo da dentro. I suoi ideali sono alla base della filosofia della nostra band che si basa su cambiamento, pace e forza nella vulnerabilità”. Amen!

le cumgirl8 con cicciolina foto di bacco (2)

Seduta su un trono di piume con lucine multicolor (“Una frociata tremenda”, commentava sorridendo qualcuno) Ilona si è goduta il brano a lei intitolato e il resto del concerto delle provocatorie fanciulle, poi è salita sul palco con loro. E chi si aspettava che anche lei gorgheggiasse almeno la sua hit più porcina e famosa, “Muscolo rosso” (dal testo super hot più che esplicito), è rimasto a bocca asciutta: Cicciolina ha preferito non rubare la scena alle sue nuove amiche.

Con loro ha spento le candeline su una torta (udite, udite!) a forma di vagina. E non poteva essere altrimenti visto il mood della serata e del pubblico presente come alcune ragazze del collettivo “Le vagine pericolose”, che si slinguazzavano tra loro. A leccare la strana torta sul palco invece sono state le 4 cantanti. A cui Cicciolina ha regalato e autografato anche il suo storico peluche che si portava sempre dietro come segno distintivo come l’amata coroncina di fiori in testa.

le cumgirl8 in concerto foto di bacco (14)

Felicissima, la leader del gruppo se lo è infilato subito nel perizoma, lasciandolo a penzoloni. Insomma, una seratona talmente stra stra kitsch e divertente che peccato per chi non c’era. “Ho 72 anni e sono fresca come una rosa, mi sento ancora una ragazzina, ho fatto la storia in Italia e in quanto icona della cultura pop sarò eternamente giovane”, ha detto Ilona.

Consacrata con questa serata a gran voce simbolo del femminismo da trans, queer e lesbiche, ha poi aggiunto: “Le donne non si toccano nemmeno con i fiori, anche io sono contro la violenza di genere, anche io ho dovuto lottare per non farmi usare e sfruttare, per questo siamo tutte unite contro il patriarcato”. Auguri e lunga vita mitica Cicciolina!

