CI SIAMO GIOCATI ANCHE ALESSANDRO BARBERO - NON SOLO L’INTERVISTA SUL “FATTO” IN DIFESA DI TOMASO MONTANARI SULLA QUESTIONE FOIBE: LO STORICO CHE PIACE AI GIOVANI HA FIRMATO PURE L’APPELLO PER DIRE NO AL GREEN PASS. SABATO A UN CONVEGNO DELLA FIOM-CGIL A FIRENZE, SI ERA ESPRESSO CONTRO IL CERTIFICATO VERDE: “CREDO CHE DANTE IL GIRONE DEGLI IPOCRITI AVREBBE TROVATO MODO DI RIEMPIRLO FINO A FARLO TRABOCCARE, SCEGLIENDO TRA I NOSTRI POLITICI DI OGGI…” - VIDEO