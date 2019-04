SAPORE DI SALAH – NOSTALGIA TOTTI: “MOMO HA FATTO LA SCELTA GIUSTA AD ANDARE AL LIVERPOOL. PER UN TOP PLAYER COME LUI E’ NORMALE ANDARE A GIOCARE IN UNA DELLE SOCIETÀ PIÙ IMPORTANTI D’EUROPA. TUTTORA LO SENTO, CI SCAMBIAMO SMS…” – DAL COMMISSARIO MONTALBANO A UNA SCATENATA CLAUDIA GERINI CON LA FIGLIA: ECCO CHI C’ERA IN TRIBUNA A PRENDERSI ACQUA E FREDDO PER ROMA-UDINESE - IL VIDEO DEL FANTASTICO GOL DI SALAH AL CHELSEA

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Da www.corrieredellosport.it

totti e massara foto mezzelani gmt

Nostalgia Francesco Totti. La bandiera giallorossa ai microfoni di BeinSports Francia ha parlato di come ha vissuto le ultime cessioni del club, in particolar modo quella del suo ex compagno di squadra Salah: «Mi dispiace per ogni giocatore che lascia la Roma. Ti ci affezioni, frequentandolo giorno dopo giorno riesci a capire che persona è, da Salah ad Alisson. È normale che soprattutto nel momento della partenza ti dispiaccia vederlo andare via».

malago' fabbricini foto mezzelani gmt

claudia gerini foto mezzelani gmt

Sul rapporto con l'egiziano invece: «Con Salah avevo un rapporto particolare, quando giocava con me e segnava mi diceva sempre che si sentiva un altro giocatore, che si divertiva, gli piaceva come riuscivo a metterlo con facilità in zona gol. Poi era una persona eccezionale, vera, una persona che ha dato tanto alla Roma. Purtroppo nella vita si fanno delle scelte e vanno rispettate e lui penso che abbia fatto bene ad andare al Liverpool perché è una delle società più importanti d'Europa, ha vinto tantissimo. Per un top player come lui penso sia doveroso e normale andare a giocare in una squadra come quella. Tuttora lo sento, ci messaggiamo e sono contento di poter dire di aver conosciuto sia una grande persona sia un grande giocatore».

canta canta foto mezzelani gmt francesco totti foto mezzelani gmt8 francesco totti foto mezzelani gmt3 alberto de nigro foto mezzelani gmt baldissoni e totti foto mezzelani gmt francesco totti foto mezzelani gmt7 francesco totti foto mezzelani gmt4 francesco totti foto mezzelani gmt2 enrico vanzina foto mezzelani gmt cosimo d'ambrosio foto mezzelani gmt d'antoni e fabbricini foto mezzelani gmt serra e prof santilli foto mezzelani gmt alberto de nigro foto mezzelani gmt enrico vanzina foto mezzelani gmt fienga e baldissoni foto mezzelani gmt enrico vanzina foto mezzelani gmt enrico vanzina foto mezzelani gmt francesco totti foto mezzelani gmt6 fienga baldissoni viola foto mezzelani gmt fienga baldissoni foto mezzelani gmt fienga baldissoni viola foto mezzelani gmt fienga baldissoni viola foto mezzelani gmt francesco totti foto mezzelani gmt1 fienga baldissoni viola foto mezzelani gmt fienga e baldissoni foto mezzelani gmt malago' foto mezzelani gmt francesco totti foto mezzelani gmt5 giovanni malago' foto mezzelani gmt giovanni malago' foto mezzelani gmt malago' e rava' foto mezzelani gmt malago' palamara rava' foto mezzelani gmt tognetti e palamara foto mezzelani gmt luca palamara foto mezzelani gmt luca zingaretti foto mezzelani gmt1 luca zingaretti foto mezzelani gmt2 luca zingaretti foto mezzelani gmt3 giueseppe rinalduzzi foto mezzelani gmt lupo rava' de nigro foto mezzelani gmt luca zingaretti foto mezzelani gmt4 marco caruccio foto mezzelani gmt marco sindaco foto mezzelani gmt marco sindaco foto mezzelani gmt tognetti e palamara foto mezzelani gmt rosalba forciniti foto mezzelani gmt palamara e loiudice foto mezzelani gmt prof santilli foto mezzelani gmt ricky memphis foto mezzelani gmt rinalduzzi foto mezzelani gmt rosalba forciniti foto mezzelani gmt rosalba forciniti foto mezzelani gmt tognetti e rinalduzzi foto mezzelani gmt