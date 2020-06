10 MILIONI PER LA FINALE DI COPPA ITALIA (39,6%) - CANALE5 (10,4%) - SCIARELLI (7,9%), PURGATORI (2,5%) - MORENO (3,3%), GENTILI (5-3,9%) - GRUBER - 'STRISCIA' (12,2%) - 'FORUM' IN REPLICA (16,6%), LIORNI (10,7%), ISOARDI (11,8%) - DIACO (10,4%) - VESPA (11,4%) - ARBORE (4,1%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

MEME SU CRISTIANO RONALDO DOPO LA FINALE DI COPPA ITALIA PERSA DALLA JUVENTUS CONTRO IL NAPOLI

Su Rai1 la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus ha conquistato 10.202.000 spettatori pari al 39.6% di share. Su Canale 5 Paradiso Amaro ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Il Gioco del Tradimento ha interessato 1.083.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Una Ragazza e il suo Sogno ha catturato l’attenzione di 1.202.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.801.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%.

Su Rete4 Pensavo fosse amore… invece era un calesse totalizza un a.m. di 563.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 491.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su TV8 Hitch – Lui sì che capisce le donne ha segnato l’1.6% con 380.000 spettatori mentre sul Nove Sapore di Mare ha catturato l’attenzione di 426.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Underworld – La Ribellione dei Lycans si porta all’1.5% con 383.000 spettatori e su Paramount Network Marple piace a 379.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Guess my Age bene anche in replica.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.073.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.3% con 866.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.005.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane ha appassionato 738.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.164.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.020.000 (3.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.598.000 spettatori (6.5%). Su TV8 la replica di Guess my Age piace a 508.000 spettatori con il 2% di share e sul Nove quella di Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 302.000 spettatori con l’1.2%.

CRISTIANO RONALDO DOPO LA FINALE DI COPPA ITALIA PERSA DALLA JUVENTUS CONTRO IL NAPOLI

Preserale

Sono le Venti all’1%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.387.000 spettatori (18.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.828.000 spettatori (22.8%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! segna 1.462.000 spettatori con il 12.4% di share e quella di Avanti un Altro! 2.734.000 con il 17.1% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 809.000 spettatori (5.4%) e Bull 952.000 (4.8%). Su Italia1 Dr. House segna il 2.5% con 404.000 spettatori con il primo episodio e il 3.4% con 715.000 episodi con il secondo. Su Rai3 Blob segna 814.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.3% con 855.000 spettatori. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha appassionato 117.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 289.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Sono le Venti piace a 202.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Il Santo Rosario su Tv2000 al 7.5%.

sarri meme

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 739.000 telespettatori con il 15% di share e la puntata di Italia Sì! Giorno per Giorno è stata seguita da 755.000 spettatori con il 10.7% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 805.000 spettatori (13.8%) nella prima parte, 784.000 (14.9%) nella seconda e 808.000 (14.6%) nei saluti. Su Rai 2 Tg2 Italia sigla il 2.7% con 149.000 spettatori. Su Italia 1 Person of Interest piace a 165.000 spettatori (3%) nel primo episodio e a 203.000 (3.7%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 517.000 spettatori pari all’8.8% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.3% con 336.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con I Cesaroni registra 117.000 spettatori con share del 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 159.000 spettatori con il 4.1% nelle News e 188.000 (3.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 168.000 spettatori pari al 3.1%. Su Tv2000 il Santo Rosario registra il 7.5% con 321.000 spettatori.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset al 7.6%.

Su Rai1 La Prova del Cuoco sigla l’11.8% con 1.500.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.546.000 telespettatori con il 16.6%. Su Rai2 Rai Parlamento Speciale segna 190.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia 1 Person of Interest piace a 260.000 spettatori con il 3.5% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.219.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 447.000 spettatori (6.4%), Rai Parlamento Speciale si porta al 4% con 582.000 spettatori.

esultanza napoli foto mezzelani gmt007

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 158.000 spettatori con il 2.2% di share nella prima parte e 247.000 (1.9%) nella seconda e Un Detective in Corsia fa compagnia a .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 313.000 spettatori con share del 4.6% nella prima parte, 434.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’ e 520.000 spettatori (3.3%) nel segmento ‘Ore 13′.

Daytime Pomeriggio

ViD al 16.7%.

Su Rai1 Io e Te intrattiene 1.402.000 spettatori (10.4%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.205.000 spettatori (11.3%). La Vita in Diretta informa 1.669.000 spettatori con il 16.7% (presentazione 1.209.000 – 12.9%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.638.000 spettatori (16.6%), Una Vita ha convinto 2.583.000 spettatori con il 18% di share mentre Daydreamer – Le Ali del Sogno si porta al 18.8% con 2.360.000 spettatori; Il Segreto sigla il 17.6% con 1.830.000 spettatori. Un Amore Improvviso si porta all’11% con 1.083.000 spettatori. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 503.000 spettatori (3.5%), L’Italia che Fa 174.000 (1.7%).

Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.089.000 spettatori (6.8%) nel primo episodio e 1.065.000 (7.2%) nel secondo, mentre I Griffin 819.000 (5.9%). Modern Family diverte 389.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 #Maestri ha fatto compagnia a 459.000 spettatori (3.9%) e Geo Magazine a 763.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 742.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 366.000 spettatori con il 3.1% mentre Tagadoc 133.000 (1.3%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 201.000 spettatori (2%). Su Tv2000 Terra Nostra è la scelta di 357.000 spettatori (3%).

Seconda Serata

Sul Nove il seguito di Sapore di Mare al 4.2%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 816.000 spettatori con l’11.4% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 774.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%. Su Rai2 Striminzitic Show segna 651.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai 3 TG3 LineaNotte segna l’8.1% con 667.000 spettatori. Su Italia1 Le Sorelle Perfette viene visto da una media di 385.000 ascoltatori con il 5.7% di share. Su Rete4 Volesse il Cielo ha segnato il 2.8% con 235.000 spettatori. Sul Nove Sapore di Mare 2 – Un Anno Dopo sigla il 4.2% con 370.000 spettatori.

GONZALO HIGUAIN LA FINALE DI COPPA ITALIA PERSA DALLA JUVENTUS CONTRO IL NAPOLI

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 1.097.000 (11.1%)

Ore 20.00 5.245.000 (25.3%)

TG2

Ore 13.00 2.007.000 (12.9%)

Ore 20.30 1.739.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 1.594.000 (11.2%)

Ore 19.00 1.857.000 (12.5%)

TG5

Ore 13.00 3.057.000 (19.5%)

Ore 20.00 3.889.000 (18.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.697.000 (13.3%)

Ore 18.30 585.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 335.000 (3.3%)

Ore 18.55 533.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 638.000 (4%)

Ore 20.00 1.061.000 (5%)